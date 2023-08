Edomex: Paro de transportistas amenaza con desquiciar el tránsito este 7 de agosto

Con el fin de combatir los robos y las extorsiones , transportistas del Estado de México amagaron con un paro y autodefensas.

Fue a través de redes sociales que los transportistas compartieron el siguiente mensaje: "Somos más de 400 empresas las que estamos aquí se sumarán en total más de 20 mil empresas y pararíamos el transporte paulatinamente para no afectar a la ciudadanía el día lunes 7 de agosto a partir de las 5 de la mañana se pararía el 80% y solo trabajaría el 20%".

En ese sentido, exigen seguridad y que les den seguimiento a las más de 600 denuncias por extorsión que han realizado.

En cuanto a las autodefensas indicaron: "Nosotros somos un chingo y no somos ni cien ni doscientos y no necesitamos estar armados como la delincuencia organizada, la delincuencia organizada te lo apuesto no junta más de mil nosotros somos más de 30 mil y nos vamos a juntar y nos vamos a unir y si tenemos que ser nuestras autodefensas lo vamos a ser, duro y a cómo nos toque con palos y piedras".

FBPT