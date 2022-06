Elecciones 2022: Marko Cortés, líder del PAN, llama a votar en los 6 estados

El dirigente nacional del PAN, hizo un llamado a la ciudadanía de los seis estados en los que hay elecciones este domingo, para salir y ejercer libremente su voto.

“Hoy convoco a la ciudadanía de Aguascalientes, Durango, Hidalgo Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas a que salgan a votar, a que ejerzan su derecho a defender el futuro de México ”, destacó en un mensaje.

El panista dijo que el país necesita la participación de cada mexicano, por ello pidió que en todos los estados se tengan las condiciones de equidad y seguridad, que sea una jornada democrática y en paz.

“Nosotros pedimos que se respete el voto, que no existan presiones ni coacción, que no amenacen a la gente de perder sus programas sociales, que todos puedan ejercer este derecho en absoluta libertad, que el gobierno no vuelva a permitir que el crimen organizado interfiera, para que finalmente los resultados sean lo que la gente quiere”, aseveró.

Cortés Mendoza reiteró que urge cambiar el rumbo del país.

