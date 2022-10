Empatía con víctimas y respeto a imputados, plantea fiscal de SLP en conmemoración del Día Nacional del MP

"El Agente del Ministerio Público debe estar investido de un gran sentido humano y tener siempre humanidad ante el dolor", planteó el fiscal general de San Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras durante la conmemoración del Día Nacional del Ministerio Público, llevada a cabo en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes del Parque Tangamanga I.

Ruiz Contreras agregó que quienes tienen esta alta responsabilidad tampoco deben perder "la indignación y la objetividad ante las conductas delictivas que laceran a la sociedad y que hemos de combatir con toda decisión".

En contraparte, señaló que tales representantes están obligados a "cumplir con los deberes de objetividad y protección a los Derechos Humanos de los imputados".

Ante un auditorio conformado por más de 200 funcionarios del MP venidos de todo el Estado, añadió : "como vemos, ser Ministerio Público no es sencillo; se les exige vocación de servicio, enalteciendo los valores de la honestidad, respeto, integridad, y justicia".

Luego, derivado de la Conmemoración del Día Nacional del Agente del Ministerio Público, el Fiscal General del Estado de San Luis Potosí otorgó reconocimientos y distintivos a personal que durante su carrera ha desempeñado su labor de manera sobresaliente dentro de la institución de procuración de justicia.

Así, José Luis Ruiz Contreras, titular del ente autónomo, reconoció el quehacer de cada uno de las y los presentes, asegurando que se requieren personas profesionales con amplio conocimiento en el derecho, pero también con un gran sentido humano.

“Ser Ministerio Público no es sencillo, no es una función a la que se accede sólo porque no se encontró cabida en otro trabajo"