Enero fue el mes más bajo de delitos en Jalisco en los últimos 5 años, destaca Enrique Alfaro.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, enero de este año ha sido el enero más bajo en delitos en Jalisco en los últimos cinco años. El acumulado de los delitos de seguimiento especial registraron una reducción del 61.6%, mientras que en homicidios de agresión directa la reducción fue del 32.3%.

“Este es el enero con la incidencia delictiva en materia de seguridad pública más baja desde que empezamos el gobierno, no solamente logramos revertir esa inercia creciente que nos dejó el último gobierno del PRI y que verdaderamente nos heredó muchos problemas en Jalisco cuando arrancamos la administración, sino que este decremento en los niveles de seguridad pública se ha sostenido durante estos seis años. No ha habido enero en el que no hayamos bajado los niveles de inseguridad y este es el enero más bajo desde que iniciamos el gobierno, 61.6 por ciento menos delitos en materia de seguridad pública de cuando arrancamos la administración”, indicó el gobernador Enrique Alfaro en su mensaje.

En delitos relacionados con la seguridad pública, en el 2019, el acumulado era de 6 mil 089, mientras que en 2024 son 2 mil 341. En víctimas de agresión directa también hay una disminución, ya que mientras en el último sexenio a cargo del PRI se registraron 226 víctimas, en el comparativo en enero de 2024 se registraron 153.

Tras las declaraciones de la candidata de Morena a la Presidencia de México, el gobernador pidió que los datos no se manipulen, ni se manoseen. Agregó que en la mesa de seguridad, donde participan los tres niveles de gobierno, nadie tiene información de ese supuesto mapeo de seguridad del que habló la candidata.

Para poner la información del Sistema Nacional de Seguridad sobre aquellos que pretenden sacarle raja política a un tema tan complejo como lo es la seguridad, aquí te explico el corte a enero de 2024, su comparación con años anteriores y también con el resto del país: pic.twitter.com/xn6TWuxoGa — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) February 6, 2024

“Jalisco pasó de estar en el número 12 a nivel nacional en la incidencia delictiva total, aquí están todos los delitos, pasó del lugar número 12 en la posición nacional al lugar número 19. En el año 2018 Jalisco estaba por encima de la media nacional en la incidencia delictiva total, hoy estamos por debajo de la media nacional en la tasa de incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes” dijo Alfaro.

Agregó que desde comienzos de año pidió reunión con la Secretaria de Gobernación para tratar este tema sin tener respuesta.

Por último, dijo que sin ánimo de polemizar, pero sí de dar información que no es del gobierno de Jalisco, sino del propio Gobierno Federal, estados como CDMX, Tabasco, Campeche, Morelos, Estado de México, Colima, Baja California, Hidalgo, Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, entre otros, están por encima de Jalisco en incidencia delictiva total por cada 100 mil habitantes

“Y tengo los datos del propio Sistema Nacional de Seguridad, feminicidio, secuestro, extorsión, en todos Jalisco está por debajo de la media nacional. En el tema de feminicidio en el lugar 23, en secuestro en el lugar 23, en extorsión en el lugar 12. Lo que queremos es poner sobre la mesa con toda claridad un llamado a que el tema de seguridad no se manoseé políticamente, a que entendamos que esta es una agenda de trabajo en la que hay coordinación con las autoridades y fuerzas federales”, precisó el mandatario.

