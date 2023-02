Con más de mil 800 mujeres y hombres para hacer frente a incendios forestales, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, presentó el estado de fuerza con más de 180 brigadas para la presente temporada de estiaje, en la que esta administración ha destinado el presupuesto más grande de la historia por 132 millones 681 mil pesos.

“Hoy estamos poniendo un presupuesto sólido que nos va a permitir hacer nuestro trabajo como se ha ido haciendo cada año, del 2019 al 2018, más que duplicamos el presupuesto para poder enfrentar lo que ya desde aquel momento era un reto enorme, hoy estamos con el presupuesto más grande de la historia de Jalisco para enfrentar incendios forestales”, expuso el mandatario.

El cambio climático ha generado efectos negativos que incrementan la vulnerabilidad ante incendios forestales, el 2023 es el tercer año consecutivo con la presencia del patrón meteorológico conocido como La Niña por lo que el panorama para Jalisco es sumamente adverso con altas temperaturas y poca humedad. Estos factores incrementan los riesgos de incendios forestales, ya que aumenta su peligrosidad y dificultad para su combate.

El gobernador agradeció a los municipios, dependencias estatales y federales por el trabajo coordinado, y por aportar recursos, personal y su voluntad de enfrentar juntos el desafío, al tiempo que recordó que, gracias a esa coordinación, el año pasado Jalisco logró reducir los tiempos de respuesta ante un incendio y la superficie afectada fue menor.

“Gracias a todo el equipo de trabajo, desde SEMADET, desde Protección Civil, desde los gobiernos municipales, las brigadas CONAFOR, por supuesto el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, que están en la primera línea de batalla todos los años, que son auténticos héroes, heroínas, que tendrán siempre nuestra admiración y respeto”, expresó.

Israel García Ochoa, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, dijo que, en coordinación interinstitucional, los trabajos de prevención, así como las labores de las brigadas van avanzados para hacer frente a la temporada de estiaje.

“Contamos con capacidad interinstitucional para dar atención de manera reactiva a los incendios forestales, estamos trabajando en ejes de intervención como el sistema de monitoreo de riesgos, atención a reportes de incendios con muy buenos resultados, generación y mantenimiento de la plataforma de información en tiempo real sobre los incendios, acciones preventivas y fortalecimiento en el operativo, equipamiento y distribución de recursos humanos, restricción y control a las quemas agropecuarias”, expuso el funcionario.

Para este 2023, se cuenta con mil 898 bomberas y bomberos forestales con distribución en 186 brigadas pertenecientes a los tres órdenes de gobierno y sociedad civil; 17 torres de detección de incendios forestales, un técnico especializado en manejo de dron por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) y 201 vehículos especializados; además estarán disponibles ocho helicópteros para apoyar en el combate de incendios forestales y movilización de personal: Witari y Cuauhtli de la secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet); Fénix de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCYBJ); Tláloc y Halcón de Zapopan; Zeus de Guadalajara; Palomo de Tlajomulco de Zúñiga y SAMU del gobierno del estado de Jalisco.

En la presentación estuvieron presentes los presidentes municipales de Guadalajara, Pablo Lemus; de Zapopan, Juan José Frangie; de Tlajomulco, Salvador Zamora; y Eduardo Vargas Pérez, coordinador general de conservación y restauración de la CONAFOR, así como representantes de la Guardia Nacional y el Ejército.

Alma Lury Trujillo Montejo, bombera forestal de la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco, tomó la palabra a nombre de los brigadistas, donde dijo que ella y todos los combatientes se encuentran listos para esta temporada de estiaje, a la que se han unido más mujeres.

“Cada día buscamos estar mejor preparados, más capacitados para hacer frente al combate de incendios forestales, contamos con conocimientos especializados, que a las y los bomberos forestales de Jalisco nos ha posicionado a nivel internacional. Todo esto, ha motivado que más mujeres quieran integrarse y formar parte de este gran trabajo, para así poco a poco cambiar la mentalidad o la idea original que se tenía de que las mujeres no eran capaces de llevar a cabo esta ardua labor ya que se requiere mucha fuerza física. Al día de hoy hemos demostrado que sí, que las mujeres podemos ser parte de las brigadas y de los equipos de trabajo para el combate de incendios, y particularmente, que nuestro apoyo es sumamente importante”, dijo.

Alfaro Ramírez aseguró que los tres niveles de gobierno no le fallarán a los bosques de Jalisco con las y los brigadistas que estarán velando por el capital ambiental del estado.

“Queremos mandar un mensaje claro al pueblo de Jalisco, todos los órdenes de gobierno estamos coordinados, estamos invirtiendo el mayor presupuesto de la historia de Jalisco para atender este reto y estoy seguro que cada una de las mujeres y los hombres que tienen una responsabilidad harán lo que les toca y que no le vamos a fallar al estado de Jalisco”, finalizó el mandatario.

Como parte de la estrategia de prevención de incendios forestales, desde noviembre del 2022, se han realizado apertura y rehabilitación de brechas cortafuego, líneas negras y quema de derecho de vía con un avance de 457 kilómetros; quemas controladas y prescritas en 632 hectáreas; rehabilitación manual de caminos en 147 kilómetros y 390 kilómetros más con el Programa A Toda Máquina; además se han rehabilitado 11 helipistas.

Con una inversión de poco más de seis millones de pesos, la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco adquirió cinco vehículos especializados y equipados con las características necesarias para el combate de incendios forestales, como Winch con control remoto, burreras, juego de cajas de herramientas, rollbar con canastilla, códigos como torreta, altavoz y códigos sonoro, lona amarilla, suspensión y llantas todo terreno y winch. Asimismo, están por llegar cinco vehículos más con las mismas características, para ello se hizo con inversión de cinco millones de pesos.

Se han identificado diez zonas de atención prioritaria, el Bosque La Primavera, Cerro Viejo y Barranca del Río Santiago, en el centro; la ruta del peregrino en la Sierra Occidental; el corredor Sierra de Tapalpa - Sierra de Quila; las Regiones Altos Norte y Altos Sur; la Sierra Wixárika; el Corredor Tequila - Sierra del Águila; el corredor Lago de Chapala (Cerro Viejo - Chupinaya - Los Sabinos - Condiro Canales); el corredor Cacoma - Costa Sur; el corredor Sierra de Manantlán - Nevado de Colima y la Sierra del Tigre - Mazamitla, por lo que se han reforzado las acciones preventivas y se mantendrá una especial atención en las mismas.

"Incendio en el paraje de Los Volcanes fue provocado"

Respecto al incendio en el paraje de Los Volcanes, en el Bosque La Primavera, la semana pasada, el gobernador descartó que se tratará de intereses inmobiliarios, y que ya hay una investigación en curso sobre el origen del fuego, que apunta a que fue intencional.

“Tenemos ya elementos para poder sostener, con el trabajo que ha hecho la Fiscalía del Estado y el Instituto de Ciencias Forenses, de que el incendio que vivimos hace unos días en el bosque de la primavera fue provocado”, expuso.

El gobierno del Jalisco hace un llamado a la ciudadanía para que colabore en la prevención de incendios forestales, se recomienda no acumular combustible fósil en sus terrenos, especialmente si viven en zonas boscosas, no tirar colillas de cigarro o basura a pie de carretera o en zonas forestales, no realizar fogatas o utilizar el fuego dentro de áreas naturales, en el caso del sector agrícola y en municipios al interior del estado, programar sus quemas y notificar a sus ayuntamientos.

Durante el año 2022, se registraron 980 incendios forestales en Jalisco, con una afectación de 67 mil 829 hectáreas, además se atendieron 567 incendios no forestales con una afectación de ocho mil 236 hectáreas en zonas colindantes a bosques que representaban un riesgo para áreas boscosas; en total se atendieron mil 547 eventos.

