Enrique Alfaro entrega carreteras para la Zona Norte de Jalisco.

Tras décadas de permanecer en el olvido y ser una de las regiones más marginadas del estado, hoy se hizo justicia en la Zona Norte de Jalisco, el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez, entregó este día la carretera 708 Colotlán – Aguascalientes, vía El Carrizal y la carretera 711, que va Huejuquilla el Alto a Bolaños, ambas con una inversión que superan los mil 600 millones de pesos (mdp).

Al encabezar su última gira de trabajo a la Zona Norte de Jalisco, el mandatario, de manera histórica, entregó a los pueblos originarios y los habitantes de los 10 municipios de la región, obras carreteras, urbanas, educativas, en materia de salud y de conectividad, haciendo justicia a miles de familias jaliscienses de la comunidades wixárica, a sus autoridades tradicionales y al resto de cada población, así como a estados vecinos como Zacatecas y Aguascalientes.

Alfaro Ramírez, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), inauguró la carretera 708 Colotlán – Aguascalientes, vía El Carrizal, con impacto regional para el comercio, la seguridad y desarrollo, obra que representó una inversión de 436 millones, al concretarse en seis años y que conecta además de Aguascalientes también con municipios en Zacatecas.

“Cuando empezamos a hacer los trabajos enfrentamos muchas dificultades, la pendiente para cruzar el cerro no era cosa menor, había que liberar el derecho de vía para tener la ruta. Fue un desafío técnico y presupuestal muy importante, 436 millones de pesos fue lo que se invirtió en esta obra, pero creo que el esfuerzo valió la pena porque a final de cuentas esta es una carretera que tiene que ver con la idea de la justicia, con la idea de voltear a ver una región que durante tantos años estuvo olvidada”, manifestó Enrique Alfaro.

“Es una muestra que, cuando tienes palabra, puedes hacer cosas importantes”, añadió.

Para recuperar la confianza de las y los ciudadanos del norte, las obras se tienen que entregar y darles continuidad, manifestó el gobernador, en un proyecto que encabezó David Zamora, titular de la SIOP.

Álvaro Villegas, paisano migrante quien fue un pilar para gestionar el paquete de obras que hoy impactan a la región, de forma emotiva añadió que tuvieron que pasar más de 20 años y el paso de 3 gobernadores para que se cumpliera una de las peticiones más anheladas por los colotlenses.

“Estar viendo ahora que cumplió y que se gastó todo ese dinero en la obra la verdad gracias gobernador, porque esto va a ser de un impacto tremendo, esta comunidad, este municipio hace aproximadamente 30, 40 años estaba completamente en el olvido, se nos murieron muchos seres queridos – por todos ellos- entonces la verdad personas como usted, usted lo acaba de decir hace ratito, usted nos comprobó que es un hombre de palabra y nosotros necesitamos hombres, políticos de palabra como usted”, pronunció Villegas.

En su sexta última visita a la Zona Norte, en el legado de obras de la actual administración de esta importante vía. Al respecto, José Julián Quezada, alcalde de Colotlán destacó que al beneficiar a su municipio también se impacta a las comunidades de forma económica y social.

“Nunca nos dejaste solos, y en Colotlán vas a pasar a la historia como el gobernador que más apoyó a Colotlán, está de prueba la infraestructura a las escuelas que sin duda genera entornos seguros para la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes”, dijo el presidente municipal.

La carretera 708 Colotlán – Aguascalientes, vía El Carrizal, consta de una construcción, reconstrucción y conservación periódica, con una longitud de 36.50 kilómetros de sección tipo C. Se cuenta con señalamientos, defensas metálicas, cercado de derecho de vía, construcción de obras de drenaje, alcantarillas, cunetas, lavaderos y bordillos de concreto, además de intervenciones de la infraestructura carretera.

Conectan municipios del Norte de Jalisco

Posteriormente, Enrique Alfaro se trasladó al municipio de Huejuquilla el Alto, donde entregó otra gran vía totalmente concluida, la carretera 711, que va Huejuquilla el Alto a Bolaños, donde se invirtieron cerca de mil 200 mpd, en la transformación integral de todos los elementos de la carretera, así como en la obra del Camino Jardín. Esta arteria también fue un gran sueño que parecía imposible concretar, pero con el correcto uso de los recursos públicos y la continuidad-mantenimiento de la nueva infraestructura, hoy fue posible entregar haciéndola más segura, ágil y fácil de transitar.

“Un gusto poder visitar el municipio de Huejuquilla, el municipio que está más lejos del AMG, uno de los municipios con más necesidades, y sobre todo esta región que se encuentra entre Huejuquilla y Bolaños, que durante muchos años demandó atención y que yo me comprometí a que íbamos a estar cerca trabajando con las comunidades de nuestros pueblos originarios, lo decían ahorita, con una historia larga de desencuentros, dificultades, de pérdida de la confianza que tuvimos que reconstruir paso a paso, superar esa historia del Camino Jardín, que fue un episodio que nos dejó como jaliscienses muchas lecciones de cómo cualquier proyecto que se haga en esta zona tiene que respetar las tradiciones de nuestros pueblos originarios, se tiene que construir con ellos un diálogo cercano, y a partir de ese principio, con el apoyo de la presidenta municipal, con el presidente de Bolaños, hoy estamos entregando lo que yo he definido como la carretera de la justicia, porque si está obra se hubiera analizado a partir del número vehículos que circulan y el costo que tenía hacerlo, nunca se habría hecho, pero esto no es asunto de costos, sino de justicia”, enfatizó el mandatario al precisar que esta carretera no solo distancias, sino brechas de desigualdad.

Para que la SIOP construyera esta carretera, dijo el mandatario, se tuvieron que sortear dificultades presupuestales y técnicas, pero sobre todo obtener la confianza de los pueblos originarios y de los habitantes de la Zona Norte al gobierno de Jalisco para poder concretar estos proyectos anhelados por muchos años.

José María Goya Carmona, subsecretario de Infraestructura y Obra Pública de la SIOP, dijo que la Carretera Huejuquilla el Alto a Bolaños es tipo C, tiene 7 metros de sección, pero que el beneficio más importante es haber logrado reducir dos horas el traslado de Huejuquilla hacia Boñalos, cuando antes de la intervención, los automovilistas tenían que transitar este tramo hasta en cuatro horas de acuerdo a las condiciones del clima y de inestabilidad de la carpeta asfáltica.

“Cumplimos con todas las normas que se refieren a la pendiente de la carretera, y después de todo este tiempo hoy los beneficios son claros, una reducción de casi dos horas del tiempo que se hacía anteriormente, hoy se hacen dos horas de Huejuquilla hasta Bolaños y todos los beneficios que tenemos con la conectividad de otros caminos”, enfatizó el funcionario.

El secretario de SIOP, David Zamora Bueno, dijo que la Carretera Huejuquilla el Alto a Bolaños tiene 131 kilómetros de longitud que se pueden transitar de manera segura y con las mejores condiciones para el tránsito vehicular.

También durante su visita al municipio de Colotlán, el mandatario jalisciense entregó otra obra trascendental para los habitantes del municipio, la primera etapa de la reconstrucción del Bulevar Salvador Lutteroth González, con una inversión 12.

92 millones de pesos, el cual fue intervenido a profundidad por la SIOP, a través de acciones como recuperación en frío de pavimentos asfálticos, fresado y colocación de carpeta asfáltica de 4 centímetros, bacheo profundo y aislado, riego de sello y señalamiento horizontal y vertical.

“Venimos también a entregar también esta obra que hicimos con nuestro presidente municipal, la primera etapa de la reconstrucción del bulevar aquí de Colotlán, casi 13 millones de pesos de inversión, quedó muy bonita, llegamos a hasta ese punto donde arranca la carretera El Carrizal, y quien venga después de nosotros le va a tocar hacer la segunda etapa porque todavía falta seguirle”, comentó Alfaro.

En materia educativa, el gobernador también entregó obras de reconstrucción en escuelas de educación básica de la Zona Norte con una inversión de casi 80 mdp como es la Primaria “Marcela González”, la Primaria “Niño Artillero”, la Secundaría Técnica No.17, la Primaria “Niños Héroes”, la Escuela Normal Experimental, la Primaria “Fernando Montes de Oca”, así como la obra del CUTNorte en materia de educación media y media superior.

En su paso por la carretera y comunidades, el mandatario transitó por el sitio sagrado de la comunidad wixárika conocido como el “Paso del Oso”.

Durante la gira de trabajo por la zona Norte, el titular del Poder Ejecutivo, realizó el recorrido por el puente vehicular Tepec, en el municipio de Bolaño en el que se invirtieron casi 50 millones de pesos. Entre las intervenciones concluídas y hechas por la SIOP estuvieron las rampas de ingreso y salida al puente, obras de cunetas y lavaderos, zapatas concreto hidráulico para los estribos, pilas de cimentación de concreto hidráulico para los apoyos intermedios, tabletas pretensadas de concreto hidráulico, losa de concreto hidráulico, muros de contención de concreto hidráulico, guarniciones de concreto hidráulico, parapetos metálicos, Iluminación y señalamiento horizontal y vertical.

Su longitud es de 90 metros y beneficiará a más de 44 mil 666 habitantes de 4 municipios: Bolaños, Mezquitic, Villa Guerrero y Huejuquilla El Alto.

Finalmente, en San Martín de Bolaños se entregó el Puente Vehicular Mamatla con una inversión de 66.59 mdp, el cual beneficiará de manera importante a los habitantes de este municipio con una estructura sostenida con 20 trabes postensadas, cilindros de cimentación y estribo, losa de concreto hidráulico, terracería y terraplenes, protecciones, señalética preventiva, alumbrado y forestación, lo que hará más seguro el cruce de autos en este puente.

