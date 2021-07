Enrique Alfaro: Error entregar sistemas de salud al Gobierno Federal

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que el modelo centralista de entregar la infraestructura de salud al Gobierno Federal no ha funcionado, ya que ahora los estados enfrentan graves problemas que no han sido resueltos, y que aumentaron por la emergencia sanitaria que provocó el COVID-19.

Luego de entregar reconocimientos a trabajadores de la Salud, explicó que los gobernadores que pensaron que les iban a dar más recursos y que les resolverían los problemas que enfrentan en materia de salud, ahora están pagando las consecuencias de su decisión porque el modelo no ha funcionado, aparte de que fue un error dejar la responsabilidad de sus estados a la Federación.

“Se acuerdan cuando el Gobierno estaba presionando a los estados a entregar a sus sistemas de salud al Insabi, hace menos de dos años el Gobierno Federal sometió a casi todos los gobernadores, que les entregaron sus sistemas de salud y algunos, resistimos y dijimos que el estado no puede desentenderse de una responsabilidad tan importante como lo es el cuidar a su gente”, destacó.

Enrique Alfaro recordó que al realizar su gira de campaña en 2018, se encontró un sistema de salud en abandono y corrupto, ya que había obras millonarias pagadas, pero inconclusas, además de que había compra de medicamentos bajo esquemas de corrupción.

“Pedí concentrar esfuerzos en mejorar la infraestructura de salud ya que era inadmisible que el sistema de salud no tuviera lo mínimo para operar, proyectos tirados que tenían años abandonados con millones de pesos pero que por la negligencia de algunas habían quedado como historias de corrupción e ineptitud”.

El gobernador de Jalisco señaló que la prioridad en su administración es mejorar la infraestructura de hospitales en la entidad, con el objetivo de tener instalaciones dignas con medicamentos y atención especializada y de calidad.

“Es nuestro deber tener un sistema de salud con infraestructura y medicinas, la labor es titánica, no es posible cambiar en dos o tres años el rezago, pero ahí vamos. Cuesta construir un hospital, pero el año que entra vamos a tener más recursos ya que la pandemia nos enseñó que si no hay salud, no hay nada”, agregó.