El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que sólo tiene dos compromisos pendientes que no ha podido cumplir en su mandato; la descentralización del Gobierno Federal y el esclarecimiento de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en Guerrero.

Por lo anterior, AMLO pidió a los secretarios y secretarias de Estado que se apliquen para avanzar en este proceso de mudar las dependencias a los distintos estados de la República.

"Cuando tomé posesión en el Zócalo hice 100 compromisos, he cumplido 98, me faltan dos y uno es el de la descentralización del Gobierno Federal que no hemos podido terminar, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el COVID-19 y todo el daño que causa".