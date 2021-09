Enrique Alfaro: Estrategia para regreso a clases presenciales en Jalisco da buenos resultados

La estrategia diseñada para el regreso de clases presenciales seguro en Jalisco ha funcionado, ya que durante en la primera semana de actividades en planteles educativos, acudió 84.4 % por ciento del total de la matrícula de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, es decir, un millón 402 mil 337 alumnas y alumnos optaron por el modelo educativo presencial. Además, la incidencia de casos activos de COVID-19 detectados en escuelas públicas fue mínima, tan solo el .0018 por ciento del universo escolar y sólo se han detectado 30 casos activos, informó el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

“Este modelo que se hizo en Jalisco de la mano de especialistas, de académicos, del sindicato de trabajadores de la educación, lo que podemos decir hasta el día de hoy, y lo digo con una enorme alegría es que va funcionando muy bien, hemos logrado que el 98.74 por ciento de las escuelas abran para poder recibir a nuestros estudiantes a sus clases, y lo que más me alegra y lo quiero decir porque había escepticismo, es que el 84.4 % de los alumnos de Jalisco decidieron regresar al modelo presencial, eso habla de que las madres y padres han confiado en el modelo presencial del Estado”, dijo el Gobernador.

Aunque en la entidad está vigente un modelo híbrido que permite tomar clases presenciales o virtuales, las madres, padres y tutores que optaron por la segunda opción, podrán solicitar la incorporación de su hija o hijo a las aulas en cuanto así lo determinen. Sin embargo, Alfaro Ramírez hizo un llamado para que el porcentaje de presencialidad aumente en los próximos días, cuidando en todo momento las medidas sanitarias.

Sobre los contagios en planteles educativos, el mandatario jalisciense comentó que de toda la población escolar que ya está en clases presenciales, 1 millón 402 mil 337, solo se detectaron 30 contagios en escuelas, es decir, apenas el .0018% del universo de alumnos de educación básica que hay en la entidad.

“Se da seguimiento al tema de contagios para dar información de lo que pasa en centros educativos. En las edades de estudiantes de 3 a 14 años, que son los que van a la educación básica, tuvimos 427 casos activos la semana pasada, esta semana tenemos 341, es decir, se mantuvo estable. Hay que entender que estos casos no significan que se contagiaron en la escuela, son casos de niños que incluso antes del regreso a clases pudieron estar, algunos de ellos, contagiados, solo 30 casos fueron detectados en las escuelas, lo que representa apenas el .0018% de los alumnos que hay en Jalisco”, precisó.

Por su parte, Juan Carlos Flores Miramontes, Secretario de Educación, informó que hasta el momento se han detectado tres escuelas que no actuaron conforme al protocolo correspondiente cuando se presentaron casos positivos a COVID-19, por lo que se procedió a hacer la revisión de los mismos y, en su caso, se aplicaran las sanciones correspondientes.

Flores Miramontes mencionó que, gracias a que el estado invirtió más de 160 millones de pesos en insumos sanitarios para asegurar las medidas de higiene en todas las escuelas, las niñas, niños y jóvenes jaliscienses pueden asistir de manera segura a las aulas, por lo que invitó a las familias que aún están indecisas a optar por la modalidad presencial para sus hijas e hijos.

Agregó que para que la estrategia de Jalisco de regreso a la presencialidad sea exitosa, es importante que las familias refuercen en casa la importancia de seguir las medidas de autocuidado en la escuela y en cualquier otro espacio público.

Mantienen unas medidas que, aunque las hemos reiterado, me parece que no está por demás decir. El uso obligatorio de cubrebocas, nos da mucho gusto que los más de mil 200 supervisores que trabajan en la Secretaría nos reiteran que los niños están dando una muestra de un buen comportamiento en el buen uso de estas medidas; la ventilación que en buena medida es responsabilidad del maestro para asegurarse que la puerta y las ventanas permanecen abiertas se está haciendo; los insumos que se han dotado y también, hay que decirlo, por qué no, el apoyo que hemos recibido por parte de los papás, hace que se viva una condición de higiene muy satisfactoria en las escuelas y por su puesto el respeto de la sana distancia