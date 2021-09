Enrique Alfaro reprocha envío mínimo de insumos para escuelas de Jalisco

Ante el regreso a clases presenciales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó que el Gobierno federal haya enviado a su entidad un “paquetote” para enfrentar el COVID-19 en las escuelas.

No es broma. No se me olvidó poner más fotos. Este es el paquetote que nos mandó la federación para, según ellos, hacerle frente a la pandemia por COVID-19