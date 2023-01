Enrique Alfaro y Pablo Lemus afirman que terreno en disputa en Huentitán es privado.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, afirmaron que la disputa por un terreno en la zona de Huentitán es un asunto entre particulares, ya que el predio en cuestión es privado desde hace más de 20 años, según se comprueba el pago del predial a favor de la empresa propietaria del mismo, por lo que será el Poder Judicial, quien de manera independiente desahogará el tema, en el que por cierto, el mandatario estatal celebró que los jóvenes acusados por el particular puedan seguir su proceso en libertad. Por otra parte, se informó que la UdeG avaló su venta en 2008 y que el rector Ricardo Villanueva, como regidor del PRI, declaró estar a favor de que se construyeran ahí departamentos en 2016, así como el entonces Rector Tonatiuh Bravo, quien manifestó estar a favor del Plan Maestro de Huentitán.

“Hay elementos suficientes de que lo que estamos hablando es un asunto y una disputa entre particulares, en la que el Ejecutivo del Estado no tiene nada que ver. Va a ser muy importante en los próximos días poder clarificar algunas cosas que están ahí sueltas, porque luego la memoria es corta. Este terreno fue vendido en el año 2008, y cuando ese terreno se vendió hubo un momento del procedimiento de enajenación de ese bien público, en el que la UdeG avaló la venta del terreno.

Lo que puedo decir es, al tiempo en este asunto, nosotros no nos vamos a meter, qué bueno que los jóvenes estén afuera de la cárcel enfrenando su proceso en libertad”

Alfaro Ramírez lamentó que este asunto se haya politizado en una forma en la que “el grupo que tiene secuestrada a la universidad”, involucre a la institución, use de carne de cañón a sus estudiantes, utilizando dinero público para engañar y a la infraestructura multimedia de la casa de estudios para difundir mentiras.

De las obras que se asumieron como contraprestaciones producto de la venta del terreno, Pablo Lemus detalló las acciones que ha hecho la empresa, y que próximamente presentará una actualización de las obras. Sin embargo, aclaró que hay una obra que como contraprestación está pendiente de ser concluida por parte de la UdeG en el predio el Disparate, el proyecto del Jardín Botánico, en dicho terreno entregado al ex rector Tonatiuh Bravo Padilla.

Sobre el predio entregado a la UDEG para el proyecto de un jardín botánico, el mandatario municipal, Pablo Lemus, recordó la casa de estudios no ha hecho nada en el mismo y adelantó que próximamente presentará una actualización de obras que ha hecho la empresa como parte de la contraprestación.

“Alfonso Petersen vendió ese terreno en el 2008 y esa venta contó con el aval de la Universidad de Guadalajara, y a las pruebas me remito, o sea, si alguien tiene una duda, los invito a que vean los documentos que avalan eso, porque había un consejo de universidades que estuvo acompañando ese proceso de venta en el 2018, ahí estuvo el voto de la UDEG, y segundo, los reto que vean la nota del 29 de junio de 2016 en la que ahí estuvo sentadito Tonatiuh (Bravo Padilla).

Ese día estuvo, ahí estuvo, sentando, aplaudiendo y reconociendo el proyecto que habíamos hecho para la barranca. Anótenle, para que chequen, le dimos a la Universidad de Guadalajara un predio ahí para hacer un jardín botánico que no han tocado y que está ahí, El Disparate, se acuerdan de aquel terreno que iba a ser para las Villas Panamericanas también, bueno, a lo que voy es que este un tema político”, dijo el Gobernador.

Por último, dejó sobre la mesa, revisar el papel que jugó Juan Jaime Petersen Farah “fue el principal promotor de MECANO en ese proyecto y gestor de la empresa”.

El Alcalde Lemus agregó que sobre la obra de la troncal que va hacia la Barranca lleva un avance del 70 por ciento, y una vez que se terminen este proyecto, sigue un parque lineal, el cual no se puede hacer en este momento hasta que se concluya el polideportivo porque ambos proyectos están conectados.

“Evidentemente nosotros como municipio vamos a presionar a que se cumplan estás contraprestaciones en tiempo y en forma, estamos obligados a hacerlo y estamos haciéndolo día a día, una cosa no quita la otra, y si me lo permiten, la próxima semana para disipar todo este tipo de dudas, les podemos presentar pruebas documentales ¿no?, sobre todo los avances, que ustedes vean las fotos de la troncal, que vean las fotos del polideportivo, que vean las fotos del parque, es más, ustedes nos acompañaros al parque Puerta a la Barranca, pero lo que sí quiero dejar muy claro, no es un predio público, el delito de despojo se configura a través de la posesión, de acuerdo, el municipio no tiene posesión de ese terreno desde hace más de 20 años, no desde hace 15 de Alfonso Petersen, desde antes, nosotros no somos parte del juicio. El particular paga predial desde hace 15 años a su favor, es decir, el municipio ya no tiene nada que ver”, concluyó Lemus Navarro.

