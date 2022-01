Enríquez acusa “cinismo puro” de la dirigencia

El aspirante a la candidatura de Morena en Durango, José Ramón Enríquez, reprochó el “cinismo puro” de la dirigencia del partido al negar las irregularidades que hubo en el proceso, cuando ya es público que definieron a los candidatos a las gubernaturas antes de que terminaran las encuestas.

A diferencia de la impugnación de Susana Harp en Oaxaca, el senador duranguense refirió que su recurso sí fue aceptado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) y está a la espera de una resolución en la que se reconozca “la simulación, el engaño, la soberbia y el desprecio” del partido hacia el pueblo.

“Es cinismo puro al decir que no firmó la comisión y negar lo que ya sabe todo México que estaba en internet, ya con candidatos y no terminaba la encuesta en Durango. El tema no somos los que representamos solamente los proyectos estatales, es sacarificar las aspiraciones de cambio de un pueblo que está cansado de la política vieja, de la mafia del poder, de los intereses y, sobre todo, de estar estancado su desarrollo. Hicieron un acuerdo en lo oscurito”, enfatizó.

Cuestionado sobre el papel desempeñado por Mario Delgado, Enríquez apuntó: “Los hombres en política se convierten en pequeños para la historia cuando son injustos y deshonestos”.

Insistió en que “el pueblo es sabio”, como lo ha ha expresado el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y dijo que así lo expresaron los duranguenses encuestados en los 39 municipios del estado, que lo colocaron con 9.75, el mayor puntaje por sobre Marina Vitela, que fue electa como candidata de Morena a la gubernatura.

“El pueblo es sabio y por eso se expresa como en la caravana por ocho estados y ahora en los 39 municipios”, subrayó.

Enríquez indicó que Morena pretende “tapar el sol con un dedo” en cuanto a los resultados y colocó a las mujeres como candidatas bajo el pretexto de la paridad de género cuando en los hechos las colocaron sin posibilidades de triunfo.