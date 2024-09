Entre escombros, inundaciones y deslaves, así amaneció Acapulco tras John

Aunque no en la misma magnitud, pero sí severo, el escenario de desastre con el que Acapulco despertó hace casi un año con el huracán Otis se repitió.

Las lluvias ininterrumpidas y torrenciales del huracán John, ahora tormenta tropical, provocaron el reblandecimiento de tierra que en el transcurso de la madrugada se tradujo en corrientes de agua que arrasaron por las calles, así como deslaves que taparon caminos y dejaron incomunicadas a diversas regiones en la Costa de Guerrero.

Esta emergencia llevó a que la CFE cortara la energía a 44 mil 814 usuarios del servicio en Acapulco y Chilpancingo, por petición de Protección Civil hasta que las condiciones de seguridad sean las óptimas.

Con la medida se busca disminuir los riesgos entre la población, a fin de que no haya algún daño por la corriente eléctrica que ponga en peligro a los habitantes de los municipios que en la actualidad se encuentran afectados por las anegaciones.

La CFE, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, se mantiene en estrecha comunicación con gobiernos estatal y municipal, para la atención de esta contingencia privilegiando la seguridad de su personal y de la población.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte de México informó que la plataforma del Aeropuerto Internacional de Acapulco quedó inundada por el desbordamiento de la laguna de Tres Palos, como consecuencia de las lluvias.

Asimismo, Caminos y Puentes Federales (Capufe) mantiene los reportes de cierres carreteros como la vía Cuernavaca-Acapulco y del Libramiento Poniente Acapulco, obstruidos por ramas y tierra desgajada.

La unidad del IMSS en Llano Largo del puerto también amaneció bajo el agua, donde pacientes y personal quedaron atrapados en las partes altas del inmueble.

La Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que se activó la MisiónEco, ara que a través del Centro de Mando y junto a la gobernadora Evelyn Salgado y las Secretarías de Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional se coordinen las acciones para atender a la población.

La presidenta municipal de Zirándaro, Tania Pacheco, dio a conocer el reporte de dos personas desaparecidas en la localidad de San José del Pilón, que intentaron cruzar el río y que presumiblemente trabajaban en una mina de origen chino.

Esta mañana, la alcaldesa pidió a los habitantes no correr más riesgos y no intentar trasladarse por las zonas de riesgo hasta que se reciba el apoyo para abrir los caminos; asimismo, se dijo preocupada por que no ha podido comunicarse con la comunidad de Aratichanguio.

