Esteban Villegas anuncia 100 mil mdp de inversión en Durango durante Segundo Informe

“Con estrategia y rumbo bien definido, Durango y su amplio potencial está a la vista de todo el mundo”, destacó el gobernador Esteban Villegas Villarreal al presentar su Segundo Informe de Gobierno, donde anunció que llegarán a la entidad 100 mil millones de pesos en inversiones, esto con la instalación de la empresa número 32 en lo que va del 2024.

“Nunca hay que perder los sueños apenas vamos en el segundo año y falta mucho por recorrer todavía”, expresó al firmar un convenio con la empresa Fermaca Networks, que invertirá 3 mil 600 millones de dólares, empresa número 32, que se suma a las 31 inversiones ya pactadas y generará 3 mil 500 empleos más, los cuales llegarán a las 70 mil nuevas fuentes de trabajo directas e indirectas en 2025.

Un logro histórico que Esteban resaltó, es que con la llegada de nuevas empresas, los jóvenes duranguenses tendrán mejores oportunidades al egresar de universidades, no tendrán que salir fuera a buscar empleo y se podrán quedar a trabajar en su hogar, así lo reafirmó el mandatario al presentar a un grupo de jóvenes profesionistas que demostrarán su talento y capacidad en el rubro de la inteligencia artificial con la empresa Drotium.

Con la Grandeza del Corazón, en Durango se trabaja para que todos tengan agua suficiente, por ello, a dos años de la Administración Estatal, se ha impulsado “Agua Saludable para La Laguna”, para que las familias cumplan el sueño de contar con agua suficiente y limpia, detalló Villegas Villarreal tras anunciar que iniciará la construcción de la presa Tunal II con el respaldo de la presidenta electa Claudia Shenbaum, y que aunada a la Planta Potabilizadora en la capital, garantizará agua limpia para la industria, para el consumo humano y para el campo los próximos 50 años, “estamos dejando un seguro de vida a lo que más queremos en la vida que son nuestros hijos”.

En nuestro estado hemos apoyado a todo el estado con más de 69 mil acciones para desinfectar el agua 💧para que llegue a todas las casas.#ConLaGrandezaDelCorazón#EstebanVillegasSegundoInforme pic.twitter.com/Y7KYEucrGf — GobDgo (@gobdgo) September 5, 2024

Este gobierno ha demostrado que Durango tiene corazón para cambiar historias y transformar vidas, ya que se han realizado acciones y otorgado apoyos sociales como la distribución de más de nueve millones 400 mil desayunos para 47 mil 500 niñas y niños; el equipamiento de 56 comedores escolares en los 39 municipios; la atención y equipamiento a Casa Hogar, así como el cuidado a los adultos mayores y la atención a personas con discapacidad, sin dejar de mencionar que Durango tiene uno de los cinco T-Room que hay en el país para terapias con alta tecnología, dijo el gobernador.

“Marisol se ha convertido en el corazón donde se anidan miles de sueños y esperanzas de quienes buscan el aliento e impulso para seguir adelante y cambiar la historia”, expresó al dar paso a una gran sorpresa, momento muy emotivo y lleno de luz, donde los duranguenses conocieron la historia de Camila, una joven que habitó en Casa Hogar y al cumplir su mayoría de edad, ahora recibió las llaves de la primera casa de Villas Esperanza, un espacio donde podrá continuar su proyecto de vida.

“Con mucho orgullo les puedo decir que DIF Estatal Durango, es el primero a nivel nacional que tiene una casa de este tipo para jóvenes que egresan de una Casa Hogar y estoy segura que en estas paredes van a construir un nuevo futuro, resaltó la presidenta de esta loable institución al agradecer a todos los que han aportado un granito de arena para que este sueño sea una realidad.

Con una estrategia bien definida con programas y acciones en beneficio de las familias que viven del campo, enfrentamos la peor sequía registrada en los últimos 50 años, pero los apoyos llegaron en tiempo y forma cuando la gente más lo requería, aseguró el Mandatario Estatal al informar que se impulsó la entrega de 3 mil 068 toneladas de semilla de frijol, maíz y sorgo; 3 mil 776 toneladas de suplemento alimenticio para ganado y la construcción de 270 bordos de abrevadero, así como el mejoramiento genético, la venta de ganado de gran calidad con certificaciones internacionales, ya listas para su exportación.

“Nunca hay que perder los sueños apenas vamos en el segundo año y falta mucho por recorrer todavía”, expresó al firmar un convenio con la empresa Fermaca Networks. Foto: Especial.

Lo más importante para este gobierno, siempre es y será su gente, por eso estamos cambiando vidas a través de una vivienda digna, construyendo puentes y caminos para acercar a las comunidades más alejadas apoyando la economía familiar, al desarrollo integral de nuestros estudiantes, respaldando el talento y la disciplina de nuestros jóvenes, y garantizando servicios de calidad, humanos, cercanos, dignos”, expuso al mencionar que entre las acciones que se realizaron para el bienestar de los duranguenses, fueron 458 obras educativas con inversión de 502 millones de pesos, siete mil mujeres beneficiadas con Tarjeta Madre, más de 390 mil niñas, niños y adolescentes recibieron uniforme escolar gratuito y útiles escolares.

Aunado a las 8 mil 757 acciones de mejora de vivienda, como 49 grandes obras de electrificación, agua y saneamiento para 18 municipios y sumado a la mejora en abastecimiento de medicamentos en beneficio de más de 879 mil personas sin seguridad social, las 32 ambulancias nuevas y equipadas para las regiones más alejadas, además de que Durango sea el segundo estado del país con Centro Estatal de Emergencias.

“Prometí que no vendría a administrar mediocridades, prometí que sostendría la mirada de frente a quienes confían en mí y que la mano no perdería su firmeza al saludarlos, porque no habría de por medio sentimientos adversos, de culpa, de ingratitud o de falta de franqueza”, expresó el gobernador ante cientos de ciudadanos a quienes llamó a ser patriotas, a cumplir con la encomienda de nuestros ancestros, a ser ejemplo vivo de una nueva forma de hacer política y de buscar esa grandeza en la unidad, en la sangre que llevamos dentro y el acento en el nombre que llevamos todos.

Entre las personalidades asistentes, destacó la presencia de la representante del presidente Andrés Manuel López Obrador, Iris Marina Rodríguez; los gobernadores Teresa Jiménez Esquivel de Aguascalientes y David Monreal Ávila de Zacatecas, así como Alejandro Moreno Cárdenas, presidente Nacional del PRI y Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, además de senadores y diputados federales.

JVR