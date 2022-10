Evelyn Salgado afirma que junto con FA se han implementado operativos por violencia en San Miguel Totolapan

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, afirmó este jueves que tras los hechos de violencia en la localidad de San Miguel Totolapan se montó un operativo especial de seguridad con las fuerzas armadas federales.

“A través de este medio, en conjunto con los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, los hemos convocado para expresar nuestra postura con relación a lo ocurrido el día de ayer miércoles en el municipio de San Miguel Totolapan, región de la Tierra Caliente.

“Un hecho que como gobierno condenamos y que, advertimos, no quedará impune; por ello hemos implementado operativos especiales en coordinación con la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía General del Estado”, informó.

Dijo que con ello se busca para garantizar la seguridad de la población en ese municipio y en todo el territorio de la región de la Tierra Caliente y estados colindantes como Michoacán y Estado de México.

Mensaje completo de la gobernadora

Buenas tardes, gracias a todas y todos los que siguen esta transmisión en vivo.

A través de este medio, en conjunto con los integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, los hemos convocado para expresar nuestra postura con relación a lo ocurrido el día de ayer miércoles en el municipio de San Miguel Totolapan, región de la Tierra Caliente; un hecho que como gobierno condenamos y que, advertimos, no quedará impune; por ello hemos implementado operativos especiales en coordinación con SEDENA, MARINA, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Fiscalía General del Estado, para garantizar la seguridad de la población en ese municipio y en todo el territorio de la región de la Tierra Caliente y estados colindantes como Michoacán y Estado de México.

Es importante mencionar que, estos hechos son un claro reflejo de la descomposición social heredada, por lo cual, nuestras acciones están enfocadas en erradicar y atender desde la raíz las causas que generan la violencia.

Desde el momento en que se suscitaron los lamentables hechos, he mantenido comunicación permanente con la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal, Rosa Icela Rodríguez Vázquez, para fortalecer las acciones de seguridad en la zona mencionada.

De manera especial, hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones y esclarecer los hechos, para aplicar todo el peso de la ley a los probables responsables de este artero crimen que enluta a las familias guerrerenses.

Reitero mi solidaridad a familiares y amigos del alcalde Conrado Mendoza Almeda y de las personas que lamentablemente perdieron la vida en los cobardes ataques. Sepan que no están solas y no están solos, y que no habrá impunidad.

Hago un llamado responsable y respetuoso a las autoridades municipales, para redoblar esfuerzos y estrechar la perfecta coordinación, para respaldar y apoyar a las fuerzas del orden estatal y federal, porque unidos lograremos mayores resultados.

Me dirijo de manera fraterna al pueblo guerrerense, les digo que somos una sola fuerza, en la cual todos cumplimos una tarea ineludible. La sociedad nos brinda un apoyo valioso con su denuncia ante hechos delictivos, con su confianza en nuestras instituciones, las cuales merecen todo nuestro respaldo y respeto; por ello, no permitamos la obstrucción, agresión y retención de los elementos de las fuerzas armadas, Marina, policías estatales y demás autoridades que acuden al llamado ciudadano.

Las y los guardianes del orden son el pueblo uniformado, y su labor implica arriesgar la propia vida, tarea invaluable que merece respeto.

A las autoridades municipales les decimos, que estamos con ustedes para respaldarlos en esta gran labor de garantizar la seguridad de nuestras y nuestros ciudadanos, por lo que también es indispensable que nos ayuden a generar las condiciones necesarias para la instalación de bases operativas y estratégicas.

Nuestra responsabilidad y compromiso son inquebrantables. Subrayo, que mantenemos una estrecha coordinación entre todas las autoridades para construir la paz en Guerrero, una tarea que requiere la suma de voluntades y para la cual trabajamos cada día sin descanso.

La estrategia de seguridad coordinada entre los tres órdenes de gobierno tiene el único y claro objetivo de procurar el bienestar de nuestro pueblo, atacar las causas que generan la violencia y avanzar de manera decidida en la pacificación de Guerrero.

Las acciones que se realizan todos los días para brindar seguridad en cada rincón de nuestro estado son precisas, contundentes y desplegadas bajo análisis e inteligencia. Por ello reconozco y agradezco el apoyo invaluable que en todo momento nos demuestra el presidente Andrés Manuel López Obrador y todo el gabinete federal.

Que quede claro, nuestro trabajo en materia de seguridad es prioritario y se realiza sin descanso, sin dar ni un paso atrás, y cada vez con mayor fuerza y respaldo de la federación y las fuerzas armadas.

Envío mi solidaridad y respaldo a todas y todos los pobladores de San Miguel Totolapan, sepan ustedes y todo el pueblo guerrerense, que tienen un gobierno que no duda en tomar acciones precisas para recuperar la tranquilidad que desde hace varios años anhelamos y por la que nos dieron su confianza.

¡Juntas y juntos construyamos la paz en Guerrero!