Evelyn Salgado y AMLO realizan gira de trabajo en Tierra Caliente

"La transformación y la mano amiga de nuestro presidente está más presente que nunca en todos los rincones, sobre todo ahora cuando más lo necesita Guerrero", afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al recibir al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a la región de Tierra Caliente, para evaluar los programas sociales de Bienestar en la entidad.

Al dar la bienvenida al presidente en la Unidad Deportiva de Ciudad Altamirano, la mandataria estatal, agradeció el respaldo permanente del mandatario federal y todo el apoyo que ha demostrado a Guerrero desde el primer día de su mandato y sobre todo ahora cuando Guerrero más lo necesita en momentos de adversidad.

"Aquí está nuestro presidente siempre, en las buenas, en las malas, en las peores, el presidente tiene a Guerrero en su corazón y hoy la visión fraterna y solidaria del Gobierno de México, la mano amiga de nuestro gran presidente (Andrés Manuel López Obrador) está más presente que nunca, por eso tiene todo nuestro cariño y reconocimiento", expresó Evelyn Salgado.

En las buenas y en las malas, el presidente López Obrador siempre está con Guerrero: Evelyn Salgado. Foto: Especial

Aseguró que la transformación está llegando a las ocho regiones de Guerrero, donde no hay una sola comunidad donde no llegue, cuando menos, una ayuda de los programas de Bienestar, hasta los pueblos más apartados, así como los proyectos de infraestructura, mejores servicios, obras públicas, apoyo para el campo, para estudiantes, madres solteras y adultos mayores, y aquí en la Tierra Caliente no es la excepción.

En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador, reafirmó su compromiso de seguir apoyando, en el tiempo que le queda de su mandato a las familias guerrerenses, así como a los más de 250 mil hogares que resultaron damnificados por el huracán Otis, los cuales recibirán sus apoyos directos para la reconstrucción de sus viviendas.

"Vamos a seguir apoyando en el tiempo que me queda, no se preocupen porque va haber continuidad. Hay tres estados que son los que más reciben apoyos del gobierno federal, Chiapas, Oaxaca y Guerrero", puntualizó López Obrador, quien además destacó que en tierra caliente, el programa de becas para todas las niñas y niños que estudian en nivel básico será universal.

Indicó que en Guerrero son más de 28 mil los beneficiarios del programa federal "Jóvenes Construyendo el Futuro", además un total de 23 mil estudiantes universitarios continuarán recibiendo sus becas, mientras que por parte del Programa la "Escuela es Nuestra" en Guerrero se han beneficiado a 9 mil 47 escuelas, es decir el 95 por ciento de atención total, con una de 4 mil 229 millones de pesos a la fecha en beneficio de la comunidad estudiantil.

No hay una sola comunidad en Guerrero donde no llegue un apoyo de Bienestar: AMLO Foto: Especial

El mandatario federal, destacó que en Guerrero con el programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, son beneficiados más de 335 mil personas, que a partir de enero del 2024 recibieran un incremento de 4 mil 800 a 6 mil pesos bimestrales de este apoyo social.

En cuanto al sector campesino, el presidente y la gobernadora, destacaron los avances en la entrega de los fertilizantes gratuitos a todos los productores de Guerrero, de manera directa y sin intermediarios, al igual que los programas que son dispersados a través de las sucursales bancarias del Bienestar.

El presidente López Obrador se llevó el compromiso de regresar a la Tierra Caliente antes de que concluya el tiempo de su administración, así como asignar un recurso para atender la conservación de las carreteras de Tierra Caliente.

"De dónde sacamos los recursos del presupuesto, pues sacamos recursos del presupuesto porque ya se acabó la robadera. Vamos a seguir apoyando a los maestros de Guerrero, vamos a cumplir de que va a mejorar el sistema de salud pública con el IMSS Bienestar", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

