"Corrupción era 'el traste' de la vida pública de México", señala AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que lo que faltaba era un buen gobierno para sacar al país adelante, debido a que la corrupción era “el traste” de la vida pública.

“Estamos arrancando de raíz la corrupción que había en México, todavía no se erradica, pero ya se está purificando. La corrupción política daba el traste la vida pública y eso generaba desigualdad, pobreza y violencia, porque México tiene muchos recursos, pero no había un buen gobierno y eso es lo que hacía falta para sacar al país”, dijo.

Desde el municipio de Tejupilco, Estado de México mencionó que, sin mentir, robar, ni traicionar se han ido cumpliendo los compromisos del Gobierno federal, pues va marchando la economía del país, ya que hay más empleo y crecimiento económico; además que, va al alza el salario como no había sucedido en décadas.

“Cuando llegamos el salario era de 88 pesos, pero en enero será de 249 mensualmente. Antes eran 2 mil 600 y ahora serán 7 mil 500 mensuales, pero en la frontera ha aumentado el triple. Eso no se veía. México tenía los salarios más bajos del mundo, pero los tecnócratas decían que era por China”, explicó.

Mencionó que se encuentra llegando inversión extranjera como nunca, lo que ayuda mucho a la economía del país con más y mejores empleos.

Dijo que uno de los retos al llegar a la administración fue enfrentar la pandemia por Covid-19, por ello, aseveró que los paisanos en Estados Unidos ayudaron en esos momentos, ya que en ese tiempo se necesitaban recursos; por ello, adelantó que al término de este año llegarán a 63 mil millones de dólares y acotó que es la principal fuente de ingresos para el país.

Recordó que el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar y, por ende, no se ha devaluado. “Con todo ello se cerró la llave de la corrupción, pero cuando llegué y me enteré de los negocios que hacían al amparo del poder público me sorprendí, por ello, no había presupuesto, ni se podía apoyar a la gente, ya que todo se quedaba en el gobierno”, mencionó.

Sostuvo que junto con el Ejército Mexicano realizaron 2 mil 700 sucursales del Banco del Bienestar, para poder dispersar por ese sitio todos los recursos, que para el siguiente año sumarán 800 mil millones de pesos para beneficio de 25 millones de personas en el país. “Y están todas terminadas, un promedio por sucursal de 6 millones de pesos”, indicó.

Reconoció la labor de los ingenieros militares que en año y medio construyeron el Aeropuerto de Tulum, además de su labor en la edificación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

