Evelyn Salgado entrega apoyos de "Pensión Guerrero" a adultos mayores en Iguala

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregó en Iguala apoyos del programa de "Pensión Guerrero" para la región norte del estado, donde se beneficiaron 281 adultos mayores de 15 municipios de la región norte, al mejorar sus condiciones de vida con seguridad social para un envejecimiento digno.

Con el compromiso de transformar la vida de los guerrerenses más vulnerables con bienestar y desarrollo, la mandataria explicó que la ayuda es significativa, sensible, humana y con justicia social.

No es una dádiva, no es un regalo, no es un privilegio, es un derecho para todas y todos ustedes que nació de la mente, del pensamiento y del corazón, que pone en el centro de toda política pública, el amor al prójimo, del Presidente Andrés Manuel López Obrador