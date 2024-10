Evelyn Salgado reitera su compromiso para seguir atendiendo de manera prioritaria a la región Sierra.

“Hoy nos reúne este compromiso absoluto que tenemos con esta región maravillosa que es nuestra Sierra de Guerrero. Yo estoy muy comprometida con esta región”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante su visita a la Sierra, en donde hizo entrega de apoyos humanitarios, paquetes de insumos, zapatos, ropa cobertores y revisó los avances en el tema de la reapertura y rehabilitación de los caminos que resultaron con algún daño luego del paso del huracán "John".

Con la presencia de la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, la gobernadora reiteró su compromiso inquebrantable con los pobladores de esta región, la cual, luego de muchos años, por fin ha sido reconocida y visibilizada a través de recursos, acciones, apoyos y estrategias. En su mensaje a pobladores de comunidades pertenecientes a los municipios de Tecpan de Galeana, Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán, Atoyac de Álvarez y San Miguel Totolapan, la mandataria estatal enfatizó la importancia que se le ha dado al tema de la prevención, así como acciones reactivas, para atender a la población que tuvo alguna afectación en su vivienda o patrimonio.

“Desde el primer momento cuando llega el huracán nuestra prioridad fue salvaguardar la integridad de todas y de todos y después, revisar el tema de los caminos y que llegara el apoyo humanitario. Se entregaron herramientas, alimentos, medicamentos, un despliegue que tenemos desde el primer momento en todo el estado, tenemos brigadas operativas con maquinaria. Efectivamente fue un huracán que pegó duro, porque fue muchísima agua”, señaló.

Seguimos recorriendo cada rincón de nuestro estado. Hoy, llevamos todo el respaldo y apoyo de nuestra #FuerzaOperativaGuerrero a la #Sierra. pic.twitter.com/P6M3UDmmTe — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 18, 2024

Durante su mensaje, anunció que continuará las reuniones de manera virtual con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para reforzar el trabajo conjunto para la recuperación y atención en los caminos, carreteras, limpieza, entrega de apoyos, entre otros. En este sentido, agradeció el respaldo del gobierno federal, para seguir consolidando este espacio de coordinación a favor de las familias que más lo necesitan.

Expresó su reconocimiento a los pobladores de la Sierra y de la Costa Grande, de quienes dijo, tienen una voluntad inquebrantable para superar cualquier obstáculo o adversidad, por lo que refrendó su compromiso de seguir trabajando sin descanso hasta lograr la recuperación.

“Estos son apoyos que les damos de todo corazón, es una obligación que también tengo como gobernadora, pero es una obligación que realizo todos los días con mucho cariño, que realizo con todo el corazón porque ustedes me dieron esta encomienda y yo no puedo fallarles, yo no tengo derecho a fallarles. Por eso vamos a seguir trabajando de la mano, que siga llegando el apoyo, que sigan llegando las medicinas, que siga llegando todo lo que se necesite para las familias de la Sierra, de la Costa Grande”, añadió.

Hoy estuve con mis paisanas y paisanos de la Sierra. Desde el ejido “El Moreno” me aseguré de que la ayuda continúe llegando a cada familia afectada, sin escatimar recursos y con el respaldo total del @Gob_Guerrero. pic.twitter.com/8WsmqppPSJ — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 17, 2024

En su intervención, la presidenta municipal de Tecpan de Galeana, Alba Soberanis Hernández, agradeció el respaldo de la gobernadora y el apoyo hacia la población, a través de una estrategia conjunta que ha permitido la atención oportuna para la apertura de caminos y trabajos para el retiro de escombro, así como los daños que generó este fenómeno. “Tenemos la plena confianza que seguirá viendo por toda la serranía, sin dejar de lado cada rincón del estado”, señaló.

A nombre de los pobladores, el presidente de la Unión de Ejidos, Fidencio Sánchez Atanacio, agradeció a la gobernadora por su presencia, pero sobre todo por su gran respaldo para la creación de la octava región, lo que permitirá que haya más y mejor atención para la población. También destacó la labor de la mandataria y de todo su equipo, quienes, de manera decidida, han hecho frente a la emergencia generada por el huracán John. Y agregó: “Le agradecemos señora gobernadora que sea tan sensible con nuestra región”.

Asistieron el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros, además de pobladores, comisarios, comisarias y representantes de diferentes comunidades.

