Evelyn Salgado restituye derechos de seguridad social a jubilados y pensionados del ISSSPEG

La gobernadora Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, acompañada por el senador Félix Salgado Macedonio, encabezó la entrega de incorporaciones a 120 nuevos jubilados y pensionados al ISSSPEG, así como 165 préstamos de corto y mediano plazo a burocracia y magisterio con una inversión de 3.3 millones de pesos y la nivelación de 118 pensiones, restableciendo así los derechos de las y los trabajadores al servicio del estado.

"Tengan la total certeza que el gobierno del estado está entregado al 100% a la tarea honrada de lograr que la justicia social sea una realidad en todos los rincones del estado. La seguridad social es la parte medular de este proyecto, este va a ser un gobierno de derechos, con austeridad, con responsabilidad, sin derroches y sin privilegios, vamos a garantizar siempre los pagos a los trabajadores del estado", puntualizó Evelyn Salgado.

La gobernadora puntualizó que estos derechos que los jubilados y pensionados han conquistado, son beneficios que ahora se resuelven en dos meses y que antes se tardaban de dos a cuatro años o más, gracias a una administración correcta y transparente en el ISSSPEG, por lo que reconoció el trabajo de René Vargas Pineda al frente de esta institución.

La gobernadora señaló que resultado de la buena administración se restituyen los derechos de los jubilados y pensionados del ISSSPEG, que han dedicado su vida al servicio público con lo cual se les garantiza y da certeza a una vida digna con seguridad social.

La mandataria estatal indicó que está avanzando con pasos firmes para hacer de la seguridad social una realidad en Guerrero, con lo que se garantiza este derecho humano a 120 nuevos beneficiarios del ISSSPEG que representa una derogación mensual estimada en 1.1 millones de pesos.

Durante el evento se entregaron 165 préstamos a trabajadores de la burocracia y magisterio que gozan de este derecho que les va ayudar a materializar sus proyectos o alguna necesidad, además de nivelar 118 jubilaciones y pensiones que se encuentran por debajo del ingreso mínimo por concepto de pensión actual, ascendiendo el monto a 4 mil 329 pesos, aumentando también todas las prestaciones y los aumentos salariales que otorgan con el paso de los años.

El titular del ISSSPEG, René Vargas Pineda, subrayó que en tan solo siete meses, en cuanto a seguridad social de refiere, el gobierno de Evelyn Salgado Pineda ha dado resultados inmediatos, prueba de ello, es que se restituyen los derechos de las y los jubilados y pensionados con los mismos recursos con los que contaban las administraciones anteriores, pero hoy bajo los ejes de gobierno de no mentir, no robar y no traicionar, para alcanzar los grandes objetivos del ISSSPEG.

Por su parte, el senador de la República, Félix Salgado Macedonio, puntualizó que la austeridad republicana evita el derroche y las fugas de los recursos del pueblo, y ahora la gobernadora Evelyn Salgado está comprometida con los trabajadores del estado.

Asistieron al evento el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el secretario de Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada; la presidenta del Sistema DIF Estatal, Liz Adriana Salgado Pineda, y la secretaria general del SUSPEG, Adela Hernández Angelito, entre otros.