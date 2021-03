Ex alcalde de Zimapán se fuga de un hospital antes de ser trasladado a prisión

Luego de que un juez dictara prisión preventiva justificada al ex alcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, este logró escapar de un hospital antes de ser trasladado al Centro de Reinserción Social de Ixmiquilpan.

Erick Marte Villanueva, logró darse a la fuga luego de que sufriera un aparente desmayo durante la audiencia que se celebraba en el juzgado de control de Zimapán, por el delito de discriminación.

Ante el supuesto desmayo del ex edil de Zimapán, una ambulancia acudió a su auxilio y fue trasladado a un hospital para su atención.

lEE MÁS Omar Fayad, cuarto gobernador en unirse al Acuerdo por la Democracia

No obstante, algunos medios afirman que ya al interior de la clínica de salud, el ex alcalde de Zimapán escapó por una ventana del hospital, mientras otros establecen que su escape se dio desde el momento en el que abordó la ambulancia. En cualquier caso, su escape puso en marcha un operativo de búsqueda, del cual no se tienen novedades hasta el momento.

La prisión preventiva justificada que le fue dictada al ex edil de Zimapán por el juez que lleva su caso, se dictó luego de que en la audiencia, la autoridad jurisdiccional solicitara diversos documentos a Rivera Villanueva, quien en esos momentos no contaba ellos.

Ante esto, la defensa del ex alcalde solicitó tiempo para reunir los documentos, petición a la que el juez accedió, con la adición de la medida de prisión preventiva justificada por 144 horas contra el Erick Marte, de quien ahora se desconoce el paradero.

No obstante, las autoridades solicitaron a Guanajuato su intervención para la recaptura del ex edil de Zimapán. Por lo cual se montó un operativo con varias unidades de las Fuerzas de Seguridad Pública en el Bulevar Aeropuerto y en el Eje Vial Metropolitano.