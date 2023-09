'Los acabo de atorar': Exhiben a policías que pedían 'mordida' a conductores en San Martín Texmelucan, Puebla │ VIDEO

Las llamadas "mordidas" son sobornos comunes en infracciones de tránsito en algunas partes de México. Ocurren cuando conductores pagan a agentes para evitar multas o sanciones, perpetuando la corrupción.

Esta práctica socava la seguridad vial y pega directamente en la confianza en la autoridad. A decir de muchos, para acabar con ella, se necesitan medidas efectivas de cumplimiento y promoción de una cultura de integridad.

Lo anterior viene a cuenta por lo que hizo el pasado 12 de septiembre la alcaldesa de Texmelucan, en Puebla, Norma Layón, al disfrazarse con peluca, lentes y chamarra para sorprender a policías que supuestamente pedían 'moche'.

Ante el cúmulo de denuncias por extorsiones por parte de policías a conductores con placas foráneas, la edil decidió comprobarlo. De incógnito, captó el momento en el que un oficial de policía extorsionaba a un conductor.

A bordo de una camioneta prestada, con placas de la Ciudad de México, Layón se dispuso a viajar por calles del municipio. Durante su recorrido, una patrulla detuvo su unidad, dando inicio a una interacción entre el conductor y el uniformado.

Durante la conversación, el uniformado solicitó al conductor su licencia y tarjeta de circulación.

Como el conductor reconoció que no llevaba sus documentos, el policía de tránsito le señala que le impondría una multa de 6 mil 800 pesos.

Sin embargo, el uniformado le pide al chofer que baje de la camioneta para ‘negociar’ una cantidad, que queda en 3 mil pesos.

Después que el oficial pide la 'mordida’, Layón baja de la camioneta, grabando con celular en mano y encara al policía, hasta ese momento, como si ella fuera cualquier ciudadano.

Aún sin reconocerla, el elemento le da una explicación de lo ocurrido, pero trata de evadirla.

Después de eso, Layón revela su cara: Es la presidenta municipal de Texmelucan.

La presidenta municipal de Morena reclama a los policías que pidan dinero a los ciudadanos honestos y les remarca que sus acciones no representan a las políticas de la Cuarta Transformación: ‘No mentir, no robar y no traicionar’.

La alcaldesa compartió un video en sus redes sociales, grabado el 12 de septiembre, con la finalidad de confirmar las quejas de los ciudadanos. Míralo a continuación

El video recibió comentarios muchos comentarios, algunos en el sentido de que todo parecía una actuación, aunque otros aplaudieron su acción.

Síguenos también en Google News

Leo