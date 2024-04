Exigen la localización de un profesor de Cuauhtémoc, Zacatecas.

Familiares, amigos y colegas del profesor Jose del Rosario Urritia Aguilar bloquearon la carretera federal 45 que lleva a Aguascalientes para exigir que regrese con vida, luego de que fue privado de la libertad el pasado 21 de abril en el municipio de Cuauhtémoc, Zacatecas.

De acuerdo con medios locales, la madrugada del domingo, sujetos armados entraron a la casa del docente y se lo llevaron. Desde entonces no se sabe de él y no es el único caso, pues en el municipio hay más víctimas que no han regresado, entre ellas un taxista y un comerciante.

Asimismo, un grupo de maestros, alumnos y exalumnos del profesor José del Rosario, marcharon por el bulevar y las principales calles de la capital del municipio de Cuauhtémoc para exigir su liberación con vida del docente.

La caminata partió desde las instalaciones de la Secretaría de Educación (SEZ) con destino al Congreso del estado para exigir el apoyo de los diputados y dar con el paradero del docente.

"Desde el primer momento, se brindó atención y acompañamiento a las víctimas indirectas, designando un asesor victimal; asimismo, se instruyó que la investigación se integrará de manera conjunta, esto por parte del Fiscal del Ministerio Público del Distrito competente, personal de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro y de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, los cuales trabajan de manera coordinada para la búsqueda y localización de la víctima", compartieron a través de redes sociales.

Aseguraron que se mantiene contacto constante con la familia, dijeron que los familiares han solicitado que el canal de comunicación sea únicamente con ellos.

