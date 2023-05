Extinguen acción penal contra Roxana

Ayer, la jueza penal Mónica Palomino declaró sobreseída la causa penal en contra de la joven Roxana Ruiz, quien se encontraba bajo proceso por matar a un hombre que la violó en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México.

La impartidora de justicia tomó tal determinación luego de que la Fiscalía General de Justicia de la entidad se desistiera formalmente del ejercicio de la acción penal en contra de la víctima, la cual estaba sentenciada a seis años de prisión.

La Fiscalía mexiquense reconoció que Roxana, originaria de Oaxaca y de origen indígena, fue víctima de violencia sexual, por lo que ante un peligro inminente de su integridad hizo uso de su derecho a la legítima defensa, por lo que no se justificaba que fuera imputada.

Al salir de la audiencia, Roxana afirmó: “Agradezco se me haya absuelto de algo que yo no tuve la culpa, reconociendo mi inocencia, algo que debieron hacer desde un principio. Me encerraron 9 meses injustamente. Sigo temiendo por mi vida”.

Tres días antes, la Fiscalía de Justicia del Estado de México había adelantado que enviaría al juzgado correspondiente un oficio mediante el cual se desistiría de la acción penal, con base en el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que solicitó una audiencia para que el juez correspondiente resolviera lo conducente.