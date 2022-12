Familiares de tamalero atropellado piden reclasificar delito para castigar a responsable.

Familiares del tamalero atropellado en el Estado de México acudieron este viernes a la Fiscalía General de Justicia mexiquense a una reunión, en donde exigieron se reclasifique el delito para que se pueda sancionar al responsable de atropellamiento.

Al salir los familiares señalaron que es urgente que se cambie el delito de homicidio culposo para que la justicia pueda sancionarle, ya que el responsable condujo en estado de ebriedad el día que sucedieron los hechos, por lo que no fue un accidente, sino una responsabilidad directa.

El homicidio culposo se toma cuando el responsable no tiene ninguna intención de hacer un dolo, pero en este caso al estar en estado de ebriedad y no tener un control de sí mismo, además de faltar cívicamente al reglamento de tránsito, los familiares lo ven como un infractor y no como un accidente.

Amigos y familia desean justicia y sanción luego de que las autoridades mexiquenses dejaron en libertad al responsable, aparte que apenas ayer cerraron la carretera México-Querétaro para solicitar justicia, y por la mañana el gobernador Alfredo del Mazo dijo que se analizará el caso.

JVR