Final de Copa del Mundo de Tiro con arco Tlaxcala 2024: Excelente oportunidad para las familias

Familias tlaxcaltecas salieron a las calles de la capital del estado para disfrutar de la zona de entretenimiento, mejor conocida como Fan Fest, los entrenamientos y las actividades programadas en el marco de la Final de Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024.

El Centro de Tlaxcala se ha convertido en una excelente oportunidad para las familias tlaxcaltecas, pues es un punto de reunión para que convivan, practiquen alguna actividad física, conozcan a los visitantes nacionales y extranjeros, aunado al desarrollo turístico y económico que genera.

Rosa María Gómez de Martínez, habitante de Apizaco, dijo que “esto es algo excelente, muy buen detalle, me parece que el plan y organización es de primera me gustó mucho pues ayuda a la integración familiar y pues podemos disfrutar de un rato”.

Relató que pudo vivir la experiencia de lanzar una flecha con arco, pues aprovechó el espacio destinado para conocer su tino y se dijo muy contenta de hacerlo, ya que fue la primera vez que sostuvo un arco, “es una experiencia bonita el aprender algo bueno, me explicaron y creo que me fue bien”.

Jóvenes tlaxcaltecas exploran nuevas actividades recreativas en la celebración de la Copa del Mundo de Tiro con Arco. Foto: Gobierno Tlaxcala

Mientras, el joven Daniel Sánchez García, consideró que es una oportunidad para que la juventud se motive a iniciar alguna actividad física, conozcan el deporte y realicen otras actividades recreativas sanas en compañía de su familia, amigos, pareja o conocidos.

"A mí me gusta mucho este deporte, la verdad es algo entretenido y me gustaría que más gente lo conociera yo lo practique en la universidad y que bueno que me comentó que la gobernadora abrirá una escuela para yo inscribirme, muchas gracias y espero que implementen más acciones como estas", indicó.

Estas actividades las han disfrutado visitantes locales y de otros estados, como Armida Rojas Castañeda y su mamá Amalia Castañeda Castro, quienes son originarias Veracruz y que por cuestiones de salud viajaron a Tlaxcala; sin embargo, aprovecharon para divertirse.

Armida detalló que es la primera vez que visitan el estado y quedaron encantadas con su belleza; “este lugar es muy bonito, es atractivo, lleno de muchas cosas agradables, vemos que hay muchas actividades, toda la organización está muy bonita, ojalá lo que se hace acá se hiciera en otros estados”.

Familias disfrutan de actividades en el Fan Fest durante la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024. Video: Gobierno Tlaxcala

En su oportunidad, Amalia explicó que su visita fue por una cirugía de vista, pero no quisieron desaprovechar el momento de dar un paseo, por tanto, se acercaron a ver cada una de las actividades que se realizan para despejarse del día a día y pasar un rato agradable.

Coincidieron en pedir que dichos eventos, actividades y acciones se sigan fomentando para el desarrollo y crecimiento económico del estado, además de que ayuda a salir de la rutina, lo que ayuda a la salud mental y/o emocional.

