Filma Jalisco continuará formando profesionales en producción audiovisual y en la salud

El Gobierno de Jalisco consolidó una de las apuestas más ambiciosas de la administración, la industria fílmica que va en ascenso y que genera derramas económicas y empleos, esto a través de FILMA Jalisco, y es por ello que este martes, el Gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, anunció avances y proyectos de esta política, entre ellos la inversión de 176 millones de pesos en incentivos Cash Rebate y otros apoyos, además de la creación de la Academia FILMA y el convertir el proyecto Chapala Media Park en el nuevo Centro Universitario de Chapala de la Universidad de Guadalajara, donde se ofertarán tres carreras relacionadas con la industria audiovisual, además de educación orientada a la salud y bienestar del adulto mayor.

Esta apuesta sienta las bases para que Chapala se convierta verdaderamente en un cluster de la industria audiovisual, dando seguimiento a la apuesta de años pasados pero que quedó olvidada por gobiernos anteriores. Es por ello, mencionó Alfaro Ramírez, que, a través de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y su Dirección Filma Jalisco se refrenda el compromiso para seguir potenciando a la industria fílmica este 2024, a un año del lanzamiento de la política pública Filma Jalisco realizada en enero de 2023.

“Lo que hoy estamos haciendo es sin duda histórico, anunciamos todo el programa de trabajo que va s seguir en FILMA Jalisco, pero al mismo tiempo, ese programa y esa gran apuesta tiene como componente central por un lado la renovación, ampliación y mejora del Instituto Tecnológico Mario Molina en Chapala, pero muy en especial el arranque y la construcción del Centro Universitario de Chapala”, expresó Alfaro Ramírez.

“Esto que estamos haciendo es un logro de todas y de todos ustedes, es una apuesta de Jalisco, no de un partido político, no de un gobernante, esto hay que defenderlo con quien venga después de mí, con quien venga después del rector porque esto es de nuestro estado, esto no le pertenece a nadie. Esto es una apuesta en la que tenemos que creer y en la que tenemos que sostenernos. Que el ecosistema de la industria audiovisual de la producción audiovisual en Jalisco defienda lo que se ha logrado”, precisó.

Se apuesta por la inversión a la educación. Gobierno de Jalisco.

A pesar de la reducción del Gobierno Federal que eliminó el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y al Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine), sumando un total 206 millones 424 mil 130 pesos, el Gobierno del Estado mantiene su compromiso con la industria cinematográfica con diversas bolsas de apoyo que potenciarán el desarrollo y crecimiento en la entidad y situará a la entidad en el reflector nacional e internacional.

Desde 2019 se han entregado un total de 18 millones de pesos (mdp) a 120 proyectos de la Convocatoria de Apoyos a Largometrajes de Ficción, Documental y Animación, de la Comisión de Filmaciones del Estado de Jalisco; se incrementó el presupuesto estatal para producciones audiovisuales; se creó la Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco en febrero de 2021 y se reformó la Ley Orgánica de la AEEJ para la creación de la Dirección Filma Jalisco.

Además, se lanzó la política pública Filma Jalisco la cual ha permitido elevar en un 470 por ciento la derrama económica en este sector; registrando en 2018 un total de 150 producciones con una derrama de 143.3 mdp para pasar al 2023 con 198 producciones y un total de 817.8 mdp de derrama.

Esta estrategia que -busca convertir al estado en el hub fílmico más sólido del país y Latinoamérica- está integrada por los pilares: Fondo Filma, Eventos Filma, Punto Filma y Academia Filma.

El mandatario estatal señaló que, el Fondo Filma contó con una inversión de 121 millones 280mil 064 pesos, generando una derrama de 817 millones 852mil 386 pesos, y la creación de mil 641 empleos directos e indirectos en 198 producciones.

Explicó que, a través de Punto Filma, se brindan las facilidades para el uso de recintos y espacios públicos en resguardo del gobierno estatal para filmaciones. Tan solo en 2023 se lograron 198 producciones, 933 permisos y 574 locaciones utilizadas.

Eventos Filma permitió que, en 2023, Jalisco fuera por primera vez sede de los Premios Ariel; esta estrategia brinda acompañamiento y apoyo para la organización y atracción de eventos nacionales e internacionales de la industria cinematográfica en Jalisco.

Es por ello, que durante el anuncio, Alfaro Ramírez sostuvo que el siguiente gran paso para la consolidación de Academia Filma será que, en conjunto con la Universidad de Guadalajara (UdeG), el Chapala Media Park, tras casi 14 años de abandono, se convertirá en un nuevo Centro Universitario. Esta reactivación permitirá la formación de talento con habilidades técnicas y especializadas que respondan a las necesidades de la industria fílmica de la entidad, se fortalecerán las redes de vinculación entre las instituciones educativas, el capital humano y la industria fílmica del estado y se perfilará a la zona de Chapala como un cluster de los espacios formativos y especializados de la industria fílmica.

Además, se acondicionará el foro Chapala Media Park por parte de la UdeG; así como se reorientarán planes de estudio en la formación profesional de las carreras ofrecidas en los planteles del CECYTEJ El Salto; Conalep y el ITMM de Chapala. A esta política se le suma que la entidad cuenta con una amplia oferta educativa que consta de más de 153 programas de estudio; 17 mil estudiantes en 22 carreras técnicas afines a la industria y 20 programas técnicos y certificación de habilidades con 20 ejes de enseñanza. Entre las instituciones que formarán a este talento se encuentra el Instituto Tecnológico Mario Molina, Iteso, Caav, Tec de Monterrey, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), entre otros; donde se ofertan las licenciaturas en Animación; Producción Visual; Cinematografía; Cine Digital, por mencionar algunas.

Todo lo anterior aunado a los espacios para el aprendizaje y networking impulsados por el Gobierno de Jalisco a través de su Plataforma Abierta de Innovación (PLAi), como el programa de capacitación continua en tecnologías, los laboratorios de innovación y producción multimedia, así como los talleres y programas de formación audiovisual y de animación en Ciudad Creativa Digital (CCD).

Jalisco se ha posicionado históricamente como destino atractivo para las producciones, con una tradición forjada a lo largo de décadas por creadores, artistas, directores y actrices, paisajes, símbolos y festivales, como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, además de locaciones icónicas como la Cineteca y el Cineforo.

Nuevo CU Chapala en el antiguo Chapala Media Park Respecto a la nueva sede del Centro Universitario de Chapala, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, celebró este acuerdo que se suma a los grandes alcances entre la máxima casas de estudios y el Gobierno de Jalisco durante la actual administración.

Ricardo Villanueva, reconoció la consolidación de la triple hélice en este proyecto y la vocación que se le dará al CU de este municipio, pues serán dos carreras que estaránorientadas a la situación demográfica de Chapala con la residencia de adultos mayores tanto locales como extranjeros. Es por ello que la oferta educativa será de Enfermería y Gerontología. También, se impartirán 3 carreras relacionadas al cine y la producción.

Como apuesta de la Universidad de Guadalajara, el rector Villanueva, informó que, dentro de la agenda cultural de esta institución instalarán una sala de cine con proyecciones de estrenos en cada centro universitario en toda la entidad, puesto que hay municipios que las empresas de proyección cinematográfica no quieren abarcar, por lo que se acercará el arte audiovisual a municipios de todo Jalisco.

El CU Chapala consta de 76 aulas en cinco edificios, 4 de ellos nuevos. "Son dos áreas en la que la Universidad de Guadalajara viene a sumar a Chapala, sí la industria fílmica, sí los temas de bienestar y salud, y creo que el potencial que tiene Chapala y el desarrollo que viene para toda esta región y para todo Jalisco es altísimo. Entonces te felicito Gobernador a ti y a todo tu equipo por hacer políticas de estado y no políticas de gobierno", dijo el Rector.

Aumenta el Cash Rebate y apoyos a la producción de cine en Jalisco

Enrique Alfaro informó que por segundo año consecutivo el Gobierno del Estado invita a productoras nacionales e internacionales a participar en la convocatoria para acceder al Cash Rebate, incentivo único en México para apoyar a la industria fílmica y audiovisual que cuenta con una bolsa total de 150 mdp. Asimismo, se impulsará el capital semilla con 16 millones y otros incentivos por 10 millones 100 mil pesos, lo que da un total de poco más de 176 millones de pesos, lo que significa un aumento del 46 por ciento en los apoyos a la industria.

Se apuesta por la inversión a la educación. Gobierno de Jalisco.

A partir del 9 de abril y hasta el 21 de mayo, Cash Rebate ofrece el reembolso de lo erogado en una producción cinematográfica y/o audiovisual en el estado de Jalisco de hasta el 40% en gastos directamente vinculados a la producción y hasta el 20% en gastos indirectamente afines a la producción (hospedajes y traslados gastados en el estado).

Para la gran industria el reembolso es de hasta 20 mdp en series, 15 mdp en películas, 2 mdp en otros gastos y hasta 1 mdp en postproducción y VFX; mientras que para la pequeña industria el reembolso es de hasta 5 mdp para obras cinematográficas y series ficción, documental y/o sin guion. También dispone de 1 mdp para postproducción y VFX, así como 1 mdp en otros gastos.

La convocatoria para Capital semilla tiene destinados 16 mdp a capital de riesgo para largometrajes de animación, ficción y documental, de los cuales se podrán asignar hasta 3 mdp por película; 1 mdp en apoyo a la reescritura de guiones de largometrajes de ficción y hasta 100 mil pesos por guión; 2 mdp de apoyo a la producción y postproducción de cortometrajes de animación, ficción y documental, y hasta 200 mil pesos por producción. Esta convocatoria estará abierta a partir del 9 al 29 de abril.

Además se ofrece una bolsa con un total de 10 millones 100 mil pesos a los cuáles se podrá acceder como parte de estos incentivos que ofrece Filma Jalisco.

El Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, anunció durante este encuentro que el Estado de Jalisco será sede nuevamente de los premios Ariel, una insignia del cine mexicano y que encontró en la entidad el lugar idóneo para enaltecer la industria audiovisual del país fuera de la capital del México.

Para mayor información, comunicarse al correo electrónico: info@filmaenjalisco.com o al teléfono 33 9690-9660, ext. 701, de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas.

Para registrar proyectos, ingresar a: https://filma.jalisco.gob.mx