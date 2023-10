Fiscalía de Guerrero, anfitrión de la 2ª Sesión Ordinaria 2023 de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia

La Fiscal General del Estado, Maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón inauguró la Segunda Sesión Ordinaria de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde fiscales de diversos estados del país intercambiaron experiencias, buenas prácticas, y asumieron compromisos en favor de la procuración de justicia para las y los mexicanos.

Ante el doctor Germán Adolfo Castillo Banuet, Fiscal Especializado de Control Regional, en representación del Fiscal General de la República y Presidente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el doctor Jorge Salgado Parra, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo, en representación de la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, gobernadora constitucional del Estado de Guerrero, el diputado Carlos Cruz López, diputado local del Distrito 11 de Costa Grande, la licenciada Verónica Hernández Giadáns, Fiscal General del Estado de Veracruz, representante de la zona sureste, el C. General de Brigada Justicia Militar y licenciado Alejandro Ramos Flores, Fiscal General de Justicia Militar, el C. General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Martín Gerardo Franco, Comandante de la 27 Zona Militar, el C. Contralmirante Cuerpo Militar Diplomado de Estado Mayor, Héctor Rafael Solís Hernández, Comandante de la 16 Zona Naval, en representación del comandante de la Doceava Región Naval y el licenciado Jorge Sánchez Allec, presidente municipal de Zihuatanejo de Azueta; teniendo como sede Ixtapa, Zihuatanejo, la maestra Sandra Luz Valdovinos Salmerón destacó los alcances obtenidos en esta materia en el estado de Guerrero, derivado de la coordinación entre las y los procuradores de justicia del país.

En su mensaje de bienvenida, la Fiscal General mencionó que las acciones implementadas se llevan a cabo bajo estricto apego a los derechos humanos, ponderando un proceso más transparente, rápido y efectivo de justicia demandado por la ciudadanía.

“La gran responsabilidad con la sociedad mexicana como servidores públicos, ya que la sociedad se encuentra ansiosa de seguridad, pero sobre todo de Procuración de Justicia”, indicó Valdovinos Salmerón.

Asimismo, expuso que a través del intercambio de experiencias y de esfuerzos implantados por las y los procuradores de justicia se generará un ambiente de corresponsabilidad, que ayudará a ejecutar políticas públicas en materia de justicia penal, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción.

Por su parte, el Dr. Germán Adolfo Castillo Banuet, Fiscal Especializado de Control Regional, en representación del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, señaló en su participación que la Fiscalía General de la República, trabajará para la mejora en materia de cooperacion entre las Fiscalías, para evitar fallos judiciales desfavorables en asuntos trabajados por dos o mas instituciones, ante los criterios judiciales, cada día más exigentes.

Castillo Banuet reconoció el trabajo de la Mtra. Sandra Luz Valdovinos Salmerón, en la obtención de sentencias favorables, en delitos de alto impacto como la extorsión y el secuestro.

En este sentido, destacó la creación y resultados de la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General de Guerrero, que a un año de iniciar operaciones ha logrado la desarticulación de bandas, así como de células delictivas de secuestradores y de extorsión en las regiones Costa Grande y Acapulco.

La FGE refrenda su compromiso con las y los guerrerenses manteniéndose a la vanguardia, como pionera a nivel nacional, en materia de Procuración de Justicia y combate a la impunidad.

