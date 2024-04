Garantiza Javier May atención integral a mujeres para que ejerzan derechos en libertad y libres de violencia

Al subrayar que la sociedad no tiene viabilidad si las mujeres no viven libres de violencia, Javier May Rodríguez anunció que trabajará para que las tabasqueñas ejerzan sus derechos y realicen su proyecto de vida personal, familiar o profesional en libertad y con garantías y seguridad.

"Queremos que las mujeres sean felices, pero no como un discurso paternalista, sino que realmente puedan ejercer sus derechos, sin que sea una dádiva o una concesión", puntualizó el candidato a gobernador.

En un encuentro con mujeres convocado por la Asociación Civil 25 Día Naranja, realizado en el salón Villahermosa del parque Tomás Garrido Canabal, May Rodríguez sostuvo que su gobierno actuará con responsabilidad y firmeza en la atención integral de las mujeres y enlistó una serie de propuestas a favor del sector contenidas en sus 50 Compromisos.

Destacó que en su gobierno se entregarán 20 mil viviendas escrituradas a nombre de las jefas de familia, se pondrán en marcha las tandas del bienestar y habrá paridad de género en el gabinete.

Dijo que habrá fuerte impulso a la educación, cultura y deporte para formar nuevas generaciones sanas, sin vicios y formadas en el respeto.

Acompañado por la candidata a la alcaldía de Centro, Yolanda Osuna Huerta y de las candidatas a diputada federal, Tey Mollinedo y diputadas locales, Claudia Vélez y Liliana Guadalupe Coutiño Peña, dijo que su gobierno apoyará y adoptará las medidas anunciadas por la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Entre dichas medidas citó elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas y el derecho a una vida libre de violencia, además que se garanticen gabinetes paritarios por siempre y se erradique la brecha salarial.

“Nos sumaremos de manera decidida al Programa SOS Mujeres, que incluye un número de atención nacional vinculado con el 911, que tiene el objetivo de atender a las mujeres víctimas de la violencia y disminuir los feminicidios”, afirmó.

"No estamos para seguir viendo pasar el tiempo mientras las mujeres viven marginación o violencia, si queremos que las cosas sean diferentes, no podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que hacer las cosas de manera diferente", subrayó.

El candidato de la coalición Morena-PVEM-PT remarcó que este es el tiempo de las mujeres progresistas, de la transformación y de las mujeres felices y sin violencia.