Gobernador Cabeza de Vaca recibe respaldo de empresariado de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que eso de agachar la cabeza ante la persecución política del Gobierno Federal, no se le da.

Lo anterior luego de la solicitud de desafuero emitida por la Fiscalía General de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que el mandatario estatal ha asegurado, fueron dictadas desde Palacio Nacional.

“Eso de agachar la cabeza y quedarse callado ante un Gobierno Federal sin razón, no se me da y no cabe en Tamaulipas. Sepan que voy a seguir luchando por mis ideales, convicciones, principios y valores, así como por mi tierra y mi gente”, aseveró, al encabezar la ceremonia de renovación del Consejo Ejecutivo del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIEST).

En el evento en el que el García Cabeza de Vaca tomó protesta al nuevo Comité Ejecutivo del CIEST, el organismo le manifestó, en voz de su nueva titular, la empresaria Bertha Salinas Ruiz, su respaldo ante las acusaciones en su contra.

“Le reiteramos, después de haber trabajado con usted en proyectos con tanta contundencia como seguridad, promoción de la inversión y turismo, manejo de la pandemia y de la crisis económica, nos hace saber que contamos con su apoyo y no tenga duda de que cuenta con el nuestro”, dijo Salinas Ruiz.

Por su parte, y ante las acusaciones, el Gobernador señaló que a la única voluntad que se someterá, es a la de las familias tamaulipecas, pues son quienes le dieron su voto.

“Yo vengo de un gobierno legítimo, tal legítimo como el gobierno federal porque alcanzamos más del 50 por ciento de los votos con el respaldo de las y los tamaulipecos y los únicos que me pueden decir que me vaya son ellos, los tamaulipecos, nadie más”, sostuvo.