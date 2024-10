La Gobernadora Margarita González Saravia abre las puertas de Palacio de Gobierno para atender al pueblo de Morelos

El estado de Morelos es parte de la nueva historia que a partir de hoy en México se escribe; después de rendir protesta como la primera mujer Gobernadora Constitucional del Estado de Morelos, Margarita González Saravia, se trasladó desde la sede del Congreso del Estado hasta el Palacio de Gobierno, para abrir las puertas de este recinto donde a partir de este día atenderá sin ninguna distinción a todo el pueblo de Morelos.

La Gobernadora fue recibida en la Plaza de Armas “Emiliano Zapata Salazar” por un grupo de mujeres y hombres integrantes del Consejo Pluricultural Indígena del Estado de Morelos, así como de la Danza Azteca, quienes realizaron un ritual prehispánico para entregarle la Insignia Azteca de Gobierno que la reconoce como la primera mujer gobernadora de esta entidad.

“Quiero agradecerles a todos ustedes que son guardianes de las tradiciones de nuestros antepasados, que nos hacen consientes de la importancia de estas tradiciones que son parte de nuestro ser; por eso esta plaza se abre para las danzas, para que sigan rindiendo homenajes a nuestros antepasados”, expresó.

Al tomar la palabra, Martha Sole Valois, Guía de la Cultura Azteca Solar, enfatizó que la presea entregada a González Saravia, es femenina y consiste en un Teocalli o pirámide de madera de cedro rojo, que representa nuestra casa, el Estado de Morelos.

Mientras en la plaza continuaron los festejos con diversas agrupaciones folklóricas, como los Tecuanes de Atlacahualoya y la banda de viento Renovación, Margarita González Saravia ingresó al Palacio de Gobierno entre aplausos y exclamaciones de apoyo de los cientos de personas reunidas en el primer cuadro de la capital.

Ahí, recorrió la exposición “Raíces de Libertad”, Barro y Naturaleza de Tlayacapan; y después se dirigió al Salón Bicentenario, donde tomó protesta a quienes integran su gabinete legal, a quienes encomendó ejercer con honestidad absoluta su encargo, servir al pueblo de Morelos actuando bajo los principios de austeridad republicana, defender los valores de la 4T de México: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Morelos.

González Saravia relató que tuvo una jornada intensa, pero llena de emociones, y anunció que este día acudirá a la Ciudad de México para estar presente en la toma de protesta de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, como Presidenta de México, momento histórico para el país por tratarse de la primera mujer en asumir tan honroso encargo.

El gabinete legal quedó conformado de la siguiente manera: Héctor Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura del Estado; Juan Salgado Brito, secretario de Gobierno; Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Alan Dupré Ramírez, secretario de Desarrollo Sustentable.

Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración; Mirna Zavala Zuñiga, secretaria de Hacienda; Silvia Salazar Hernández, secretaria de Bienestar; Mario Ocampo Ocampo, secretario de Salud; Clarisa Gómez Manríque, secretaria de las Mujeres; Montserrat Orellana Colmenares, secretaria de Cultura.

Karla Aline Herrera Alonso, secretaria de Educación; José Víctor Sánchez Trujillo, secretario de Desarrollo Económico; Daniel Altafi Valladares, secretario de Turismo; Adolfo Barragán Cena, secretario de Infraestructura; Margarita María Galeana Torres, secretaria de Desarrollo Agropecuario; Edgar Antonio Maldonado Ceballos, titular de la Consejería Jurídica.

