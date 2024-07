Gobierno Federal y del Estado de México entregan 72 mil toneladas de fertilizante a productores del campo

En un acto de justicia y reconocimiento a las y los campesinos mexiquenses, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México y María Eugenia Rojano Valdés, Secretaría del Campo asistieron a la entrega de biofertilizantes y certificados de buen uso y manejo de agroquímicos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural federal, donde se informó que durante 2024 se han entregado 72 mil toneladas de fertilizante a productores del campo mexiquense.

“Me da gusto ver que todas y todos ustedes tienen ganas de salir adelante, de que no se doblen ante la adversidad, porque ser campesino no es tan fácil, es una tarea muy complicada, es ir contra las condiciones a veces económicas, climáticas y todo lo que trae aparejado el campo.

“Pero la verdad es que ustedes también merecen un gran reconocimiento y a nombre de la Gobernadora, la Maestra Delfina, se los damos de corazón”, resaltó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, al encabezar dicho evento con la representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El encargado de la política interna mexiquense señaló también que los biofertilizantes que se entregan a nivel nacional orgullosamente tienen corazón mexiquense pues, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), con sede en el Estado de México, contribuyó de manera importante a la creación del producto.

Mensaje de Horacio Duarte. Video: Especial

Asimismo, Guadalupe Pérez Elizalde, Titular de la Oficina de Representación Federal de la Secretaría de Agricultura en el Estado de México agradeció la colaboración del Gobierno mexiquense, encabezado por la Maestra Delfina Gómez Álvarez, para entregar 72 mil toneladas de fertilizante durante este año, como parte del Programa “Fertilizantes para el Bienestar”.

Además, detalló que, en el Estado de México, durante el 2024 ya fueron depositados 170 mil apoyos para las y los beneficiarios del Programa “Producción para el Bienestar” y 65 mil productores mexiquenses han sido capacitados para el buen uso de y manejo de agroquímicos.

A su vez, María Eugenia Rojano Valdés, Secretaria del Campo en el Estado de México resaltó que los certificados de competencia en el buen uso y manejo de agroquímicos son importantes para reducir daños a la salud y medio ambiente y recordó que en un año se han rescatado y reutilizado más de 60 toneladas de envases plásticos de agroquímicos.

Asimismo, adelantó que 11 brigadas de la Secretaría del Campo iniciaron la entrega del Programa Ganado Pequeño y Aves de Corral para acelerar la entrega de apoyos para el campo.

Finalmente, el Secretario General, Horacio Duarte Olivares, también señaló que la entrega de biofertilizantes forma parte de la política municipalista de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“Hoy, la política de la Gobernadora, la Maestra Delfina es que los 125 municipios deben tener condiciones de igualdad, que los 125 municipios, sean gigantes, grandes, medianos, chiquitos o pequeños, valemos lo mismo, los ciudadanos valemos igual porque somos mexiquenses y eso es darles un valor a todas y todos ustedes,” puntualizó el Secretario Horario Duarte.

Al evento también asistió Roberto Ávila Ventura, presidente municipal de Tenango del Aire; Gilberto Esquivel Esquivel, Doctor Investigador del INIFAP CEVAMEX, así como representantes de Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural (INCA) y de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural mexiquense (CADER).

