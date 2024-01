Guerrero invertirá 4,219 mdp en reconstrucción de zonas afectadas por Otis: Evelyn Salgado

“Acapulco se levanta, nuevamente está brillando”, enfatizó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al anunciar que durante su gobierno se aplicará una inversión estatal aproximada a los 4 mil 219 millones de pesos para la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán Otis, de los cuales, de octubre a diciembre del año pasado y en este 2024 se tiene un presupuesto de mil 675.6 millones de pesos en las estrategias de reactivación económica, infraestructura para el bienestar, y bienestar y desarrollo social,

Al presidir la Primera Sesión Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 2024, la mandataria estatal tomó protesta al Subcomité Especial de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que se encargará de actuar de manera estratégicamente preventiva generando las condiciones favorables para el desarrollo sostenible de la población guerrerense, “la prevención es tarea de todos, definitivamente tenemos que estar listos para reaccionar ante una emergencia, siempre velando por el bienestar de nuestro pueblo”.

Hizo un reconocimiento al gobierno federal y a todos los que han y continúan apoyando en la atención de las zonas afectadas, “fueron días intensos, días de no dormir, de no descansar, de redoblar esfuerzos, no hubo una sola persona que me dijera gobernadora ya estamos cansados y nos vamos a regresar a Chilpancingo, gobernadora no podemos o no queremos, siempre me dijeron aquí estamos, aquí está su equipo que va a ayudar a levantar a Acapulco y a Coyuca de Benítez”.

“Las compañeras, compañeros, brigadistas, todos estuvieron al pie del cañón, como unos verdaderos héroes, heroínas; dejaron a sus familias, dejaron sus propias casas y no estaban reconstruyendo lo suyo, sino que estaban atendiendo al prójimo, estaban reconstruyendo Acapulco, estaban reconstruyendo Coyuca”.

El secretario de Planeación y Desarrollo Regional, René Vargas Pineda, informó que las obras, acciones y programas que ha desarrollado el gobierno del estado para atender la contingencia en Acapulco y Coyuca de Benítez se han agrupado en cuatro estrategias como bloques de política económica. Para la seguridad social y alimentaria se han destinado 338.2 millones de pesos; para el fortalecimiento del sistema educativo 36.2 millones de pesos; para infraestructura para el bienestar mil 133.4 millones de pesos, y para la reactivación de la actividad económica, turística y productiva 167.8 millones de pesos.

Ante ello, la mandataria estatal destacó que el Copladeg es el encargado de coadyuvar y promover la participación de los distintos sectores de la población en la actualización del Plan Sexenal de Desarrollo, así como fomentar la coordinación para evaluar y fortalecer el sistema de gobernanza en Guerrero, "no se puede tener gobiernos en los cuales no exista una dirección, lineamientos y planeación, que es importante para la construcción y la conducción de buenos gobiernos".

“Este gobierno siempre ha tenido la visión y responsabilidad de utilizar la planeación democrática como eje rector de nuestras acciones. Nos propusimos no ser un gobierno improvisado, atender demandas históricas así como las necesidades más sentidas del pueblo de Guerrero”.

Su gobierno, dijo, impulsa una visión distinta, en la que los recursos públicos se orientan a donde de verdad se necesitan, en programas sociales, infraestructura para el bienestar, construcción de la paz y recuperación del tejido social, garantizando el bienestar y disciplina financiera, orden, austeridad republicana y sobre todo transparencia. Todo ello articulada a través de una planeación orientada a resultados que evalúa los programas, corrige las fallas y garantiza el correcto ejercicio de gobierno, lo que ha permitido tener logros importantes.

“Aumentamos de manera histórica el gasto en inversión social; hoy los recursos públicos regresan al pueblo, regresan a la gente en forma de obra, apoyos y programas; impulsamos una generación de economía social justa que permite que el presupuesto llegue a todas las regiones del estado con equidad, sin importar colores o partidos; tenemos finanzas estables que garantizan el pago de nuestras obligaciones y que permiten cumplir con nuestros compromisos, sobre todo, con todas las familias de Guerrero”.

Asimismo, destacó que en su gobierno ha habido una disminución histórica de los indicadores de pobreza, 190 mil guerrerenses salieron de esa condición; hubo un aumento del 71 por ciento de los recursos estatales orientados a la inversión social disminuyendo privilegios, gastos personales, gastos superfluos y aumentando los recursos para programas y obras de infraestructura social, “es importante que la gente de Guerrero sepa a donde se va cada peso”.

A la sesión asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Casarrubias Vázquez; la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Leticia Mosso Hernández; el teniente de infantería Salvador Herrera Malpica; el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; el delegado federal de los Programas para el Bienestar para el estado de Guerrero, Iván Hernández Díaz; funcionarios estatales, presidentes municipales y representantes de organismos autónomos.