Tenemos un gran compromiso con el desarrollo y progreso de Guerrero: Evelyn Salgado

"Tenemos un compromiso muy grande con la infraestructura carretera; si no hay caminos dignos, no hay desarrollo y no hay progreso", señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante una gira de trabajo en el municipio de Coyuca de Benítez, donde con una inversión de más de 38 millones de pesos, se generan acciones de gran impacto social, se impulsa la movilidad y se acercan los servicios a las familias que habitan en la zona de la Sierra de Guerrero.

En un primer punto de la gira, la mandataria estatal dio el banderazo de inicio a los trabajos del camino Bugambilias-Compuertas, en donde se invertirán más de 30 millones de pesos, para pavimentar alrededor de 3 kilómetros de vialidad, en beneficio de mil 960 pobladores.

Ante habitantes de las comunidades de La Felicidad, Tepetixtla, Yerbasantita, Barrio Nuevo del Progreso, Ejido Viejo, entre otras, la gobernadora señaló que esta obra se suma a la estrategia integral que se está impulsando, para mejorar la infraestructura carretera de la entidad, dotando a la población de mejores oportunidades de desarrollo.

Seguimos en territorio y sin descanso. En Coyuca de Benítez, junto al alcalde, @ossiel_pacheco, dimos el banderazo de inicio a la pavimentación del camino Bugambilias-Compuertas, tramo carretero que hace más de una década no se atendía. (1/2) pic.twitter.com/k3fo4MlVbu — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) August 4, 2022

Con la presencia del alcalde, Ossiel Pacheco Salas, Evelyn Salgado señaló que existe un gran compromiso para trabajar en favor de los guerrerenses, con una política de beneficio comunitario, apoyando a quienes más lo necesitan. En este sentido, Salgado Pineda dijo que seguirá dando impulso para lograr el desarrollo de esta región.

"La Sierra tiene que estar presente en el presupuesto, en las acciones y en todas y cada una de las políticas públicas", añadió.

El director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), Miguel Ángel Ríos Soberanis, explicó que esta obra tendrá una inversión de 30 millones de pesos, para pavimentar un tramo de 3 kilómetros de longitud, cuya duración aproximada de los trabajos será de cuatro meses.

Para ello se realizarán acciones de desmonte, despalmes, excavación en cortes, excavación para estructuras, obras de drenaje, conformación de terraplenes y relleno para estructuras.

También se colocará mampostería, concreto en losas, alcantarillas de concreto reforzado, cunetas, bordillos, y lavadores; en lo que respecta a la obra de pavimentación, se colocará base hidráulica, impregnación y la carpeta asfáltica, además de señalamientos verticales y horizontales.

A través de la @CicaegG, se mejorarán las condiciones de traslado para mil 960 habitantes, con una inversión estatal de 30mdp.



Con el empuje de nuestras comunidades más alejadas estamos #TransformandoGuerrero. (2/2) — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) August 4, 2022

A nombre de los pobladores, el comisario municipal de Las Compuertas, Eliseo Morales Olivano agradeció a la gobernadora su apoyo para la puesta en marcha de esta importante acción.

Enseguida, la gobernadora se trasladó a la comunidad de San Martín Tixtlancingo, en donde inauguró la pavimentación del camino Platanillo-Tixtlancingo, en el que se invirtieron casi 8 millones de pesos y que beneficia a poco más de 9 mil habitantes.

En su mensaje, Evelyn Salgado comentó que con estas acciones de infraestructura buscan abonar al crecimiento de Guerrero y de sus habitantes. En este acto, en donde también se dieron cita pobladores de Agua Zarca, Platanillo y La Lima, Salgado Pineda escuchó las peticiones de los pobladores y adelantó que se seguirán impulsando obras diversas en beneficio de las y los guerrerenses.

En su participación, el alcalde Ossiel Pacheco reconoció la labor de la gobernadora, quien se ha distinguido por ser una mujer comprometida y de lucha. Agradeció su apoyo para estas obras que permitirán ofrecer más y mejores oportunidades a los coyuquenses.

Destacó que nunca antes estos pueblos habían recibido la visita de un titular del Ejecutivo estatal, por lo que su presencia cobra gran significado, sobre todo porque atiende rezagos con más de 15 años.

"Hoy gracias a esa gran disposición y compromiso, que tiene con los guerrerenses, se va a retomar una obra tan necesaria", añadió.

Acompañaron a la gobernadora los diputados locales Yoloczin Domínguez Serna y Marco Tulio Sánchez Alarcón; la comisaria municipal de Yerbasantita, Rubí Torres Ramos; el comisario municipal de Tixtlancingo, Alejandro Flores Morales; regidores de Coyuca; representantes populares de las localidades de la Sierra y funcionarios de los distintos órdenes de gobierno.

JVR