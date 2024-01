Guanajuato arropa a Libia Dennise García en un nuevo comienzo para el estado

“Éste es un nuevo comienzo que está lleno de esperanza, que está lleno de la gente porque ustedes son el corazón de este proyecto”, dijo Libia Dennise García Muñoz Ledo ante más de 7 mil militantes y simpatizantes que abarrotaron la Plaza de los Mártires en León.

Luego de casi dos meses, Libia cerró su precampaña con el arropo del panismo que resurge con fuerza y unidad. “Vamos a la batalla más importante, por seguir conservando la confianza de la gente y desde aquí le decimos a Guanajuato que no les vamos a fallar.

Miles de simpatizantes le mostraron su apoyo. PAN Guanajuato.

La militancia tomó esta emblemática plaza para hacer retumbar con entusiasmo su apoyo a Libia. Con un ambiente festivo precedido de música y baile, dio lugar a las porras y vítores para Libia… “Gobernadora, gobernadora, gobernadora”, fue el grito que sonó potente entre el vaivén de banderolas blanquiazules.

“Tengan por seguro que soy una mujer que tiene la fuerza y la convicción para darle a la gente resultados, hoy nos piden trabajar por Guanajuato, tengan la certeza que en mí tienen a esa mujer que se la va a jugar por nuestros municipios, que no se va a olvidar de nuestra gente”, respondió Libia.

Luego de recorrer los municipios del estado para escuchar a la militancia, Libia se dijo estar “en la línea de arranque” para pintar de esperanza a Guanajuato, “el corazón del panismo, donde late con fuerza el orgullo panista, porque éste es un trabajo que hemos hecho con la gente”, dijo.

El recinto estaba a su máxima capacidad. PAN Guanajuato.

Libia señaló que en Guanajuato, sí se construye un proyecto que verdaderamente escucha a la gente y toca los corazones de las y los guanajuatenses.

“Aquel que no conoce Guanajuato, cómo va a poder gobernar este estado. Aquellas que nunca han recorrido sus municipios, cómo van a querer gobernar este estado que tiene gente que trabaja para mejorar con empeño el futuro”.

“Mientras que otros le apuestan a la división, a la polarización, nosotros hacemos equipo con la gente, nosotros estamos construyendo uno de los mejores estados del país y desde aquí les decimos, que con Guanajuato no han podido y no van a poder porque aquí hay gente de trabajo, aquí hay gente que no vende su futuro, aquí la gente sabe que el futuro de nuestras hijas y de nuestros hijos no tiene precio”.

Éste es un momento histórico, que incluye a las mujeres en este capítulo de la historia de Guanajuato, expresó Libia quien se comprometió a seguir abrazando la causa de las mujeres. “Esta precampaña se las dediqué a las mujeres desde el primer día, por ustedes estoy aquí, porque ustedes me han hecho llegar a donde estoy”.

“La verdadera esperanza hoy está con nosotros, hoy se siente en cada persona, que todos los que nos encontramos aquí saben que este movimiento ya no lo es para nadie”.

Cierre de precampaña. PAN Guanajuato.

Con este evento Libia cerró sus actividades de Precampaña, las cuales iniciaron el primer minuto del 25 de noviembre del 2023 en el municipio de Dolores Hidalgo. La precandidata agradeció al panismo guanajuatense por el apoyo recibido en esta etapa.

Libia hizo un llamado a estar listos para iniciar la campaña el próximo 2 de marzo. “Gracias no solo por estar aquí, gracias por recibirme en sus municipios, porque ahí estuvimos, cara a cara, estrechándonos las manos, platicando, hablando sobre el futuro de Guanajuato, gracias porque ustedes han sido mi fuerza, ustedes han sido mi motivación, ustedes son los que me tienen hoy aquí en este proyecto”.

Libia estuvo rodeada de liderazgos panistas y acompañada por su familia, su esposo Juan Carlos y sus hijos.

“Me siento muy orgullosa de decirles que me he encontrado con un panismo unido, un panismo fuerte, un panismo que está más activo que nunca, y que busca la alianza más importante, que es la alianza con la gente, ese panismo nos ha ayudado a llegar a cada rincón de Guanajuato”.

“Ustedes son mis hermanos de causa, ustedes son mi familia panista, la familia que se escoge con el corazón, la que no deja sola y me acompañará a tocar puertas y corazones, porque estoy segura de que a este movimiento ya le falta poco, ya casi lo logramos”, concluyó Libia.