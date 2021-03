“En Guerrero, elección se resolverá entre dos”

El próximo 6 de junio se dará en Guerrero una elección pareja que será de dos candidatos, aseguró Mario Moreno Arcos, abanderado de la alianza PRI-PRD al gobierno del estado, tras señalar que está muy confiado en obtener el triunfo electoral.

“Veo que las cosas van bien, se va emparejando (la elección), las cifras nos están dando muchas posibilidades y creo que hoy los guerrerenses están entendiendo, tienen mucha claridad que no pueden caer en manos irresponsables a gobernar un estado como Guerrero”, sostuvo.

En entrevista con La Razón, afirmó que hasta ahora el Gobierno federal no le ha ofrecido protección personal, sin embargo, adelantó que no la necesita, ya que “cuando tú andas haciendo cosas positivas, no tienes por qué tener algún problema. Yo, afortunadamente, he caminado todo el estado, nunca traigo seguridad”.

Con el propósito de recorrer los 81 municipios, explicó que entre sus compromisos está impulsar diversos programas y políticas para la entidad, como apoyar a los paisanos migrantes con el plan 3 por 1 en las remesas que envían al estado.

“Yo estoy viendo la posibilidad de incorporar el 3 por 1, que el Gobierno del estado aporte 50 por ciento, 25 más los municipios y el otro 25, los beneficiarios o los paisanos radicados principalmente en Estados Unidos”, mencionó el dos veces alcalde de Chilpancingo.

Además planteó destinar recursos para repatriación de migrantes, apoyar el tema de los consulados para todos los trámites que los paisanos deben realizar para obtener sus actas de nacimiento. “Todo esto viene incorporado en el decálogo que presentará en los próximos días”, apuntó.

El extitular de Desarrollo Social del estado dijo que también dará prioridad a las mujeres, garantizando su seguridad e integrándolas en espacios clave de la administración pública, “no sólo de relleno”.

“No es una moda el que hoy en Guerrero se quiera retomar el tema de las mujeres; es una lucha que han dado a lo largo ya de los años y que merece ser reconocido, que merecen ser incorporadas sus demandas, sus peticiones.

“He comprometido que 50 por ciento de los espacios de la administración pública habrán de ocuparlo mujeres, pero no solamente espacios de relleno, espacios clave, o sea de participación, no la secretaría de asuntos sin importancia, no”, aseveró.

También creará una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, conformará ciudades seguras, donde se firmen convenios con alcaldes para iluminar 100 por ciento esos sitios donde las mujeres se sientan más seguras, e impulsará proyectos productivos para emprendedoras.

Destacó que Guerrero es un estado de contrastes, porque tiene mucha riqueza pero también demasiada marginación y pobreza, lo cual representa grandes retos para el próximo gobernador.

Para detonar el desarrollo del estado, abundó, es necesario reactivar el turismo que en el pasado fue palanca importante del progreso, pero en los últimos años el tema de inseguridad influyó en la disminución de los visitantes internacionales.

“Hay que recuperar todo ese turismo que hasta hace algunos años teníamos en Guerrero, turismo internacional que llegaba muchísimo a Guerrero y que hoy ha buscado algunas otras opciones por el tema de la inseguridad, que también hay que reconocerlo, pero se ha ido recuperando de manera paulatina”, apuntó.

Respecto de los productores dedicados a la siembra de amapola o marihuana, admitió que la entidad ha sido un productor de enervantes, “es algo que no podemos ocultar”, y que inclusive el gobernador Héctor Astudillo puso el tema en la mesa.

“El tema de la legalización del cultivo de esos productos, pero en el ánimo de generar condiciones, primero de que nuestras paisanas y paisanos tuviesen acceso a una mejor calidad de vida, y si en algunas otras partes del mundo es permitido, está regularizado, legalizado, por qué no lo podemos hacer en México”, dijo.

Mario Moreno propuso un plan de reconversión donde los productores opten por la siembra del aguacate, principalmente en la zona de la sierra, donde más cultivo de amapola se ha dado.

“Tenemos regiones donde hay que impulsar el programa del aguacate, de la manzana, pera, tejocote, en algunas otras regiones también el tema del café, que tenemos un enorme potencial, el mango en algunas otras partes, pero más en la parte donde hay cultivo de enervantes, es la reconversión que necesitamos hacer”, dijo.

En ese contexto, planteó la necesidad de alinear programas federales, como Sembrando Vida, con planes estatales que permitan impulsarlo de manera regional.

Sobre la relación que asumiría con las denominadas policías comunitarias que existen en algunos municipios, recordó que están reguladas bajo la ley 701, aunque todavía se está en si se acepta o no, si es legal o no su conformación: “hay que cuidarlas, e regularlas y fortalecerlas, pero nunca fuera del marco de la ley”.

Remarcó que prepara para los debates con los demás aspirantes al gobierno del estado, para presentar sus propuestas y no para denostar a los contrincantes.