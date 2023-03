Guerrero y Oaxaca suman esfuerzos en materia de seguridad.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y su homólogo de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, suscribieron un convenio de colaboración interestatal para desarrollar una agenda en común en materia de seguridad, el desarrollo y el bienestar para ambos pueblos, con el objetivo de realizar acciones positivas en la zona limítrofe de ambas entidades con operativos de vigilancia y prevención de delitos.

Con esta acción, los gobiernos estatales vecinos del sureste mexicano suman esfuerzos de forma histórica para establecer mecanismos interinstitucionales muy claros de comunicación e intercambio de información. Este convenio se suma a los suscritos por la gobernadora Evelyn Salgado con los gobernadores Cuauhtémoc Blanco y Alfredo Ramírez Bedolla, de Morelos y Michoacán respectivamente.

“Hoy se está atendiendo a una visión regional; la violencia y la inseguridad no respetan fronteras, al contrario, crecen cuando existen vacíos institucionales, cuando no existe coordinación y eso no va a suceder con Oaxaca y Guerrero, porque hay coordinación, hay comunicación y diálogo entre ambos gobiernos”, expresó Evelyn Salgado.

La mandataria guerrerense y el gobernador Salomón Jara compartieron la visión de cero tolerancia en los matrimonios forzados de menores, pues afirmaron que no van a permitir ningún tipo de violencia que sea por usos y costumbres o cualquier práctica que vulnere los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.

"En Guerrero y en Oaxaca, cero tolerancia a los matrimonios forzados, cero tolerancia a toda forma de violencia contra la mujer.", señaló la gobernadora de Oaxaca. Foto: Especial.

"En Guerrero y en Oaxaca, cero tolerancia a los matrimonios forzados, cero tolerancia a toda forma de violencia contra la mujer. Es importante seguir trabajando para erradicar prácticas que vulneran los derechos de nuestras niñas, como el caso de los matrimonios forzados de menores, que es una práctica que nos toca erradicar y prevenir de manera urgente", puntualizó Salgado Pineda.

La gobernadora enfatizó que se están atendiendo a fondo las causas que originan la violencia, con una visión integral y de desarrollo, en este sentido se prioriza el intercambio de información y de estrategias.

Además, mencionó que compartirá con el gobierno de Oaxaca el Protocolo "Violeta" que se ha implementado en Guerrero y que ha permitido, a través de una serie de acciones, disminuir la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

"Con mucho gusto les vamos a hacer llegar (al gobierno de Oaxaca) toda la información del Protocolo Violeta que incluye la Alerta Violeta que ha funcionado muy bien con un 92 por ciento de eficacia en la localización de adolescentes, mujeres y niñas, el Transporte Violeta que es sólo para mujeres", señaló la mandataria guerrerense.

Al evento asistieron el fiscal general de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla y la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón. Foto: Especial.

Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, expresó su reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado por todo el trabajo que realiza y a quien se refirió como una gran compañera y luchadora social. A la vez, ratificó su compromiso para impulsar esta coordinación a favor de promover el bienestar de los ciudadanos que habitan en las zonas colindantes entre ambas entidades.

Agregó que las propuestas son importantes para generar la seguridad y la paz que la región requiere, pues permiten salvaguardar la integridad y derechos de las personas, además de preservar las libertades, el orden y la paz pública.

Asistieron a este acto el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Flores González; el coordinador de la Guardia Nacional en Guerrero, Andrés Ramírez Xochicalli; el fiscal general de Oaxaca, José Bernardo Rodríguez Alamilla; la fiscal general de Guerrero, Sandra Luz Valdovinos Salmerón; el presidente municipal de Cuajinicuilapa, Edgardo Paz Rojas; el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, entre otros integrantes de ambas mesas de coordinación para la construcción de la paz.

