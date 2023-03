"Se puede dejar sin funcionamiento al INAI": Monreal ve negociación compleja para nombrar a comisionados

Tras el veto presidencial a los nombramientos para el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la negociación para avalar a los nuevos comisionados se vislumbra difícil y compleja.

En conferencia de prensa, dijo que la decisión presidencial es una objeción histórica, porque es la primera vez que ocurre; sin embargo, señaló que se trata de una facultad del Ejecutivo federal.

LEER MÁS AMLO justifica veto en INAI porque PAN y Morena se repartieron candidatos

El veto no significa distanciamiento de AMLO

Afirmó que el veto no significa que esté distanciado del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyas declaraciones en la mañanera dijo que lo acercan y demuestra que “es mi amigo”.

“Me acerca, después de lo que dijo de mí, me acerca más y más y no tengo ninguna actitud de diferencia con él, tengo cercanía con él, y no habrá de mi parte nada que se impida que se consolide la misma”, declaró.

Señaló que, no obstante, no se retractará de los dos perfiles que plantearon: “Lejos de hacer leña del árbol caído, le envío un abrazo solidario a Yadira (Alarcón) y a Rafael Luna, que son quienes siempre sufren la embestida de la crítica y son quienes menos culpa tienen”, expresó.

El senador zacatecano descartó que en el veto haya una intención del Presidente de la República de paralizar al INAI: “No creo que el Presidente quiera eso ni esté pensando eso, es lo que creo, de manera muy seria”.

Monreal aseguró no tener ningún conflicto con el presidente López Obrador. Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro

Ratificó que buscará acuerdos

Ante la crítica presidencial al acuerdo con el PAN para nombrar a los dos comisionados, ratificó su posición de buscar acuerdos, “no voy a cambiar, porque si no no funciona el Senado, paralizaríamos el Senado”. El también coordinador de Morena, admitió que ahora en el Senado están frente a un problema delicado que puede dejar sin funcionamiento al INAI.

“Sí es un problema delicado porque podemos, por no actuar nosotros y por su objeción, dejar sin funcionamiento el INAI, de ese tamaño es la gravedad el tema. Si no logramos el 31 de marzo un acuerdo, sus resoluciones no tendrán jurídicamente soporte, no tendrán validez jurídica, porque cada acción requiere de cinco cuando menos”, manifestó.

Dijo que de inmediato iniciará las negociaciones, pero será hasta la próxima semana, en la sesión del miércoles, cuando se haga la notificación formal al pleno y se decida el procedimiento que seguirán, sin embargo, de antemano señaló que “no la vislumbro fácil, la vislumbro difícil, no va a ser fácil, va a ser compleja”.

Por ello, llamó a todos los senadores a que actúen con responsabilidad: “Actuemos con responsabilidad, que somos senadores, que tenemos una responsabilidad con el país, que hagamos el esfuerzo del acuerdo y el consenso y que pensemos en la unidad del Senado, que es lo único que nos puede hacer fuertes y que nos puede generar hacia afuera no sólo respeto, sino el que estemos cumpliendo con nuestro deber, es un llamado a la responsabilidad de todos, porque estamos en riesgo de paralizar una institución tan importante como el INAI”.

Dijo que a partir de la controversia del INAI ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esta le puede ordenar al Senado que atienda su omisión y haga el nombramiento.

Monreal explicó que una vez que sea notificado el veto en el pleno del Senado, en la Jucopo definirán si se emite una nueva convocatoria o si los dos perfiles se retoman de los 47 que ya participaron en el actual proceso.