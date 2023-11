¿Habrá fotomultas en el Edomex por invadir el carril del Mexibús?

El sistema de fotomultas se podría implementar en el Edomex, con el fin de que los conductores respeten el Reglamento de Tránsito, en La Razón te contamos los detalles sobre esta medida.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México podría replicar el modelo de la CDMX e implementar las fotomultas a las y los conductores que invadan el carril exclusivo del Mexibús.

Daniel Sibaja González, quien es el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, señaló que "en la Ciudad de México, la gente respeta el carril confinado, mientras que aquí se pasan las normas por alto y hacen lo que quieren. Lo más alarmante no es solo la infracción en sí, sino las vidas en riesgo. Todos anhelamos un estado que funcione bajo el imperio de la ley".

En ese sentido, dio a conocer algunos detalles sobre la implementación del sistema de infracciones electrónicas, el cual está relacionado con los números de placas, el pago del refrendo, así como con la tenencia de los carros, al igual que en otras entidades del país.

También explicó que las fotomultas no son impuestos , si no que representan una sanción para la gente que no respete el Reglamento de Tránsito, con el fin de evitar accidentes.

Aunque esta nueva sanción aún no es oficial en el Código Administrativo correspondiente, elementos de la Secretaría de Movilidad realizan operativos en ciertas zonas donde está el Mexibús. Quienes no respeten los carriles exclusivos podrían ser acreedores a una multa de 2 mil 074 pesos.

