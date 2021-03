"No hay pruebas en todas esas fantasiosas imputaciones", afirma Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, afirmó que no hay pruebas en las denuncias en su contra ni en el expediente de todas las imputaciones que derivaron en la petición de desafuero.

Lo anterior surge tras la presentación de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ante la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.

"En esta audiencia quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones. Ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad.", afirmó el gobernador de Tamaulipas en un video publicado en redes sociales.

Indicó que es lamentable que Santiago Nieto exponga información que no guarda vinculación con el caso y que incluya datos y conjeturas notoriamente falsas.

Cabeza de Vaca dijo que "el titular de la UIF reconoció que no tengo vínculos con el crimen organizado. Aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención", información que se tomó de una página de Internet y no de una fuente de seguridad.

El gobernador de Tamaulipas también pidió que se desechen todas las especulaciones del titular de la UIF.

Añadió que con esta audiencia se vulneró los derechos de presunción de inocencia y de privacidad, pues de divulgó de información personal y de terceros.

Cabeza de Vaca también insistió en que todo el caso en su contra se trata de una embestida política con fines electorales y de un linchamiento mediático para distraer de los problemas que se tienen en el país.