Hombre en Salvatierra muere tras ser mordido por una araña violinista

En Salvatierra, Guanajuato, un hombre de 50 años de edad murió tras estar una semana hospitalizado a causa de la mordedura de una araña violinista, la cual lo atacó la madrugada del jueves 10 de junio en su domicilio, según reportan medios locales.

No obstante, ni el hombre ni su familia se percataron que la mordedura fue de una araña violinista, por lo cual no le prestaron atención al suceso y lo dejaron pasar, hasta que en cuestión de horas se comenzó a ver un deterioro en la piel de la zona de la mordida.

Así, a un día de la mordedura de la araña violinista, el brazo del hombre estaba hinchado y presentaba una coloración morada, que estaba acompañada de dolor y otras molestias. Aún así, la experiencia del sujeto con picaduras de animales ponzoñosos lo hizo confiarse y sólo se tomó medicamento para el dolor y la inflación. Sin embargo, al cabo de unas horas los síntomas empeoraron.

Por ende, el viernes en la mañana, el hombre que fue mordido por una araña violinista, acudió en compañía de su familia al Hospital General de Salvatierra donde les informaron que el brazo presentaba necrosis, por lo cual lo atendieron de inmediato, aunque el daño ya se había extendido a riñones, pulmones y corazón.

En razón de lo anterior, los médicos decidieron intubarlo y dializarlo, con el objetivo de limpiar su cuerpo, pero las medidas no fueron exitosas y ocho días después del ataque del arácnido, el hombre falleció.

Ante la muerte del señor de 50 años que fue mordido por una araña violinista, su familia compartió la historia por redes sociales para alertar a la población sobre el ataque de esta especie de arañas.

“Amigos, quiero platicarles que fue lo que pasó con mi papá, porque son cosas a los que todos estamos expuestos y no me gustaría que esto le pasara a nadie, mi papá falleció a causa de una mordedura de araña, no fue cualquier araña, fue la araña violinista", detalla una publicación que circula en redes sociales.