Hombre trans da a luz a su primer hijo en hospital de Sinaloa

Gabriel Romero, un hombre trans de 29 años, dio a luz a su primer bebé en el hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa.

El nacimiento ocurrió el pasado 29 de julio, y se trata del primer parto de un hombre transexual en el estado.

Pese a la discriminación de la que fue víctima Gabriel, pues al enterarse de su embarazo en su trabajo le pidieron firmar su renuncia, el pasado 29 de julio dio a luz a su bebé de tres kilos 650 gramos de peso y 50 centímetros.

En redes sociales, Gabriel compartió imágenes de su embarazo, y dio a conocer su experiencia a los largo de los nueve meses, en los que aprovechó para denunciar la discriminación de la que fue víctima.

El hecho de que sea una persona trans no me quita el derecho de recibir un trato digno y de respeto Gabriel Romero

​Padre trans que recién dio a luz

"No ha sido fácil mostrar qué y quién soy. Han sido largos años de muchas luchas internas como externas, que sin duda, lejos de reprimirme, me han enseñado la gran calidad de ser humano que soy y tengo para dar a los demás.

"He aprendido lo suficiente y no disminuye mi gran amor y admiración por la vida. Ahora que decidí ser padre, y gestar en mi propia persona un hije, no sólo he sido discriminado y señalado yo, sino también mi bebé, pues el ámbito médico, laboral y en otros ámbitos no ha sido el adecuado", compartió días antes de dar a luz a su pequeño.

EGC