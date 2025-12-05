Pablo Lemus prevé derrama económica de 20 mil mdp por Mundial 2026.

Con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de México como país anfitrión del Mundial 2026, las delegaciones de Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México participaron en el evento “Fiesta de México”, realizado en el Instituto Cultural Mexicano de la ciudad de Washington, en Estados Unidos.

Las delegaciones coincidieron en que el ejercicio de presentación permitió fortalecer la presencia de México a nivel internacional, y avanzar en los detalles operativos y de comunicación, tras concluir el sorteo, considerado uno de los momentos clave en el camino hacia el torneo.

Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, encabezó la delegación más mexicana en este encuentro cultural, que reunió a representantes diplomáticos, autoridades internacionales, comunidad mexicana y aliados estratégicos, en un ambiente de celebración, identidad y promoción turística, cultural y deportiva del estado.

Durante su participación, Lemus Navarro destacó que los principales símbolos de México a nivel mundial tienen origen jalisciense, como el tequila, el mariachi y la charrería, elementos que colocan a Jalisco como un referente cultural y turístico de alcance global.

Para la justa mundialista se estima una derrama económica de 20 mil millones de pesos y la llegada de entre 2.5 y 3 millones de visitantes, durante los 39 días del evento.

En el marco del próximo Mundial 2026, se informó que Jalisco será sede mundialista por tercera ocasión en la historia, después de México 1970 y México 1986, pero ésta es la primera vez que la Selección Mexicana jugará un partido de Copa del Mundo en Guadalajara, en un encuentro programado para el 18 de junio contra el equipo de Corea del Sur.

Además, Jalisco albergará cuatro partidos mundialistas a partir del 11 de junio, así como dos encuentros de repechaje en marzo; esto permitirá afinar la logística y preparación de la ciudad para este evento deportivo de talla internacional.

Como parte de la estrategia para recibir a visitantes nacionales e internacionales, se anunció que se desarrollará un amplio programa de actividades culturales y musicales gratuitas en espacios emblemáticos de Guadalajara, como la Glorieta de La Minerva, con conciertos masivos a cargo de artistas jaliscienses de proyección internacional como Maná, Alejandro Fernández y Carlos Santana.

El estado cuenta con una estrategia turística que distribuye la afluencia, no sólo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también en los 125 municipios del estado y los 12 Pueblos Mágicos, con impulso de los destinos de playa, montaña y turismo cultural.

“Queremos que la gente que visite Jalisco pueda visitar también otros municipios. Jalisco lo tiene todo, turismo en montaña, turismo de playa con Puerto Vallarta o la Costalegre. Tenemos también los Pueblos Mágicos, como Tequila, como Chapala, que es el lago más grande de México”, expresó Lemus Navarro.

En materia de conectividad, durante 2025 se incorporaron 27 nuevas rutas aéreas y concluyó la regeneración de la Carretera a Chapala, principal acceso desde el aeropuerto hacia la ciudad, con infraestructura que incluye ciclovías y arbolado urbano.

Como legado deportivo, se prevé la rehabilitación de 270 canchas de futbol en 125 municipios, con el propósito de ampliar las oportunidades de práctica y fortalecer la participación comunitaria en el deporte.

También se confirmó la operación de tres sedes de entrenamiento para las selecciones participantes, que serán el Estadio Jalisco como Training Site, y la Academia Atlas y Verde Valle como Base Camp.

En materia de infraestructura se informó que el Gobierno Federal destinará una inversión aproximada de 2 mil millones de pesos para fortalecer a la ciudad rumbo al Mundial 2026.

“El Gobierno Federal nos va a entregar una aportación muy importante para infraestructura de alrededor de 2 mil millones de pesos, que nos va a servir para seguridad, para transporte público y que también nos va a ayudar a tener un Mundial vivo, lleno de alegría, lleno de esperanza y sobre todo, ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Al estilo Jalisco”, concluyó.

En esta presentación, se expusieron los avances de cada sede ante autoridades diplomáticas, equipos técnicos y representantes vinculados a la organización del torneo.

Las sedes mexicanas compartieron progresos en movilidad, conectividad, operación local, infraestructura, oferta turística, seguridad y logística, y destacaron la coordinación permanente con las Host Cities y la Embajada, con el fin de garantizar una experiencia integral para visitantes y aficionados.

Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, presentó el plan integral de preparación rumbo al Mundial 2026, el cual contempla más de 34 proyectos de infraestructura urbana, movilidad, transporte y seguridad, previstos para concluirse antes del torneo.

El programa incluye obras en vías primarias, corredores de movilidad, señalización, espacios públicos y servicios orientados a visitantes y aficionados. Se destacó la relevancia logística de la entidad, como puerta de entrada del norte del país y la estrategia de posicionamiento “El Mundial más Norteño”.

Como parte del evento, se instaló un espacio gastronómico y cultural con platillos, bebidas y elementos representativos de cada sede, donde las y los asistentes pudieron conocer la identidad de cada región a través de su cocina, tradiciones y experiencias turísticas.

Las delegaciones acordaron mantener una agenda conjunta durante los próximos meses, en coordinación con autoridades federales, la embajada y los equipos organizadores, con el objetivo de consolidar una presentación integrada de México como país anfitrión del Mundial 2026.

Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, destacó que la presentación de las sedes rumbo al Mundial 2026 refleja la hermandad, la fuerza cultural y la unidad de México como país anfitrión, al subrayar que no existe competencia entre sedes, sino un trabajo conjunto para ofrecer una experiencia histórica.

Resaltó el valor simbólico de la Ciudad de México como cuna del fútbol y sede inaugural por cuarta ocasión, además de su amplia oferta cultural, turística y de espacios públicos, donde el torneo se vivirá como una gran fiesta gratuita, incluyente y con legado para las infancias, juventudes y la sociedad a través del deporte, la cultura y la convivencia.

Con esta participación en la Fiesta de México, el Gobierno de Jalisco refrenda su compromiso de promover al estado como un destino de clase mundial, orgulloso de su identidad, su cultura, su gente y su capacidad de organización para albergar los eventos más importantes del planeta.

