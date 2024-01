El Humanismo Mexicano mejora el poder adquisitivo de la clase trabajadora: Armenta

“Reconocer el éxito del Humanismo Mexicano, es reconocer que desde hace 5 años el poder adquisitivo del salario ha crecido más que en los últimos 50 años, con lo que se hizo frente a la falsa idea que pregonaron quienes se enriquecieron a costa del país, de que elevar los salarios iba afectar la productividad y por tanto la economía”, aseguró el senador Alejandro Armenta.

Esto al participar en el Foro Diálogos sobre la Actividad Legislativa, al que acudió como invitado del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, en donde habló de su experiencia en ese ámbito.

Agregó que incluso después de la pandemia por COVID-19 “nuestro peso se mantiene fuerte, es una de las principales monedas, hoy pareciera increíble pensar que cuesta 16 pesos cada dólar, cuando hace 5 años que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador fluctuaba entre los 20 y 21 pesos”.

Mensaje de Alejandro Armenta. Foto: Especial

En este sentido, refrendó que gracias a la suma del trabajo legislativo de Morena “de quienes representamos los principios del movimiento de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; se ha logrado impulsar la transformación, el proyecto de nación que nuestro líder máximo pensó y planeó para México”.

Al respecto, el senador Alejandro Armenta detalló que todo el periodo neoliberal “estuvo representado por un gobierno concentrado en la riqueza de unos cuantos, explotaron los recursos naturales para enriquecer a un grupo, sin importarles la pobreza de la mayoría de la población, vivimos un modelo de saqueo, por eso durante esos 30 años la desigualdad se acrecentó, el poder adquisitivo disminuyó, se contuvo el salario mínimo y se endeudó al país”.

Finalmente explicó que la importancia del trabajo legislativo radica en velar por el pueblo “es preciso caminar hacia un mismo objetivo que es consolidar la transformación en beneficio del pueblo y para ello se requiere de un marco legal”.

