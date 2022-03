Entregan nuevo Hospital Materno Infantil en Jalisco

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, inauguró el nuevo Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores (HMISMF) en el municipio de San Pedro Tlaquepaque como parte de los trabajos de renovación de la infraestructura hospitalaria en todo el estado.

En el nuevo nosocomio especializado para la atención de mujeres y niños se invirtieron más de 240 millones de pesos (mdp) en su construcción y equipamiento.

También se contemplan 133 millones anuales para la operación y atención a la demanda de más de 228 mil personas, luego de ampliar los servicios para la intervención oportuna en las complicaciones de recién nacidos, atención que no se tenía en el antiguo Hospital de la Mujer.

“Se transformó en algo que debe de ser, ahora sí les digo, a mí me queda ya poquito, la mitad de mi gobierno nada más, pero quien venga después de mi tiene que entender que la gente de Jalisco no merece menos, que no merece malhechuras, que no merece hospitales que parecieran estar hechos para que duren nomas un año funcionando. Necesitamos exigirle al gobierno que hagan bien su trabajo. Ahora el reto es dar un buen servicio y que Tlaquepaque siga siendo un ejemplo de que las mujeres son la prioridad de este gobierno”.

El gobernador informó que continuará entregando la remodelación de hospitales regionales y unidades médicas especializadas que cuentan con certificados adecuados para su operación, pues recordó que esto es gracias al no haber entregado en un principio el sistema de salud de los jaliscienses al INSABI.

“Da mucho gusto ver, insisto, que a todos aquellos que pensaban que la pandemia nos iba a doblar, que este sexenio se iba a perder y extraviar, que no íbamos a poder cumplir con la expectativa de la gente van poco a poco dándose cuenta que aquí en este proyecto de gobierno fallar no es una opción, que tener palabra vale, que aquí no se nos olvida lo que quedamos con la gente, que aquí gobernamos con honestidad, cuidamos el dinero público”.

En el evento, Amilcar López, director de Transporte Público, informó de la ruta que se amplió, la C96, con la operación de seis unidades modernas con frecuencia de 10 minutos, y que inició operaciones hace dos semanas, partiendo de la Central Camionera Nueva que conecta con la Línea 3 del SITEUR; así como el anuncio de una nueva ruta que partirá desde Mi Macro Periférico.

Este derrotero permitirá realizar el transbordo de forma natural con la Complementaria C01 del Sistema Mi Macro Periférico en la Calle Francisco I. Madero (Antiguo Periférico) y Justo Sierra y en Av. Tonalá (Glorieta El Cantarito).

Cabe decir que el hospital se encuentra localizado a un costado de los servicios de salud “Región Sanitaria XII” Tlaquepaque, específicamente al oriente del Cementerio Municipal y a un costado de la Preparatoria No. 16 de la Universidad de Guadalajara, ambas instalaciones se encuentran a 531 metros de la calle Narciso Mendoza donde operan las rutas C61 (644B Santibañez), C86 (antes 644B Jardines de la Victoria), C96 (antes 275B Cofradía), C97-V1 (antes 275B Higuera).

Esta unidad cuenta con un moderno sistema de seguridad, convirtiéndose en el primer proyecto público de Jalisco que contará con este tipo de restricciones, para salvaguardar la integridad y la seguridad de las mujeres y sus bebés, al reducir las posibilidades de cometer cualquier ilícito al interior del hospital.

La alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Citlalli Anaya, destacó esta obra pública como una de las más grandes con las que cuenta el municipio fortaleciendo a las mujeres que viven en esta región y sus alrededores, con servicio también especializado de atención a víctimas de violencia.

“Permitirá que ustedes amigas, compañeras, vecinas sean atendidas con la certeza de que será un espacio seguro y dignos para ustedes, porque en Tlaquepaque no habrá más mujeres rezagadas”, expresó.

JVR