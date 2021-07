Indira Vizcaíno afirma que su gobierno tiene que ser parte de la transformación de México

La gobernadora electa de Colima, Indira Vizcaíno Silva, señaló que su gobierno tiene “que ser parte de la transformación profunda de la que está siendo parte nuestro país, con un gobierno a nivel federal que ha traído la Cuarta Transformación a México".

Después de recibir el acta de validez que certifica la resolución de cómputo final de la elección a la gubernatura de parte del Tribunal Electoral del Estado de Colima (TEE), Vizcaíno Silva aseguró que se demostró en esta elección que la mayoría de colimenses querían un cambio, por lo que se tiene “la oportunidad de hacer un trabajo conjunto con el Gobierno de México, saben que contaremos con su confianza, en medida que nosotros hagamos lo que nos toca, esa es la parte que nos comprometemos a hacer por Colima”.

Agregó que tiene muy claro no tener derecho a fallarle a los colimenses, “tenemos que actuar siempre con apertura, con disposición al diálogo, sabemos que no todos pensamos igual, pero estamos abriendo esta nueva etapa en la que nadie va a ser señalado, discriminado, por pensar distinto o disentir, sino por el contrario, siempre estaremos buscando la vía del diálogo para resolver los problemas y las necesidades más grandes de nuestro estado”.

Por ese motivo, agradeció el acompañamiento de las dirigencias de Morena, Nueva Alianza, Encuentro Solidario y Verde Ecologista, y agregó que su "objetivo hacia delante es construir en beneficio de Colima, tenemos que poner por delante de los intereses personales o de grupo, el interés de los colimenses, y eso solo se construye con diálogo, con consensos, siempre identificando cuáles son nuestras coincidencias”.

Reconoció que “muchos no creíamos que habría una impugnación”, pero pidió tomarlo “como lo que es, vamos a tener en cada paso, una marca más de lo importante y significativo que es este paso para nuestro estado; me siento tranquila de que no voy a estar sola en este proceso”, indicó.

Finalmente, dijo que busca “dejar un mejor lugar para vivir para las siguientes generaciones”, ya que no la mueven “los cargos, el poder, la presunción, saben que hemos trabajado de manera permanente y constante, con mucho sigilo a veces, con el objetivo de mejorar las condiciones de nuestro estado”.

En este evento estuvo presente la familia de la gobernadora electa: su esposo, Ramón Benavides, su hija Julieta y su hijo Rodrigo; sus padres, la señora Tarcila Silva y Arnoldo Vizcaíno, así como su hermano Arnoldo, y su cuñada Jennifer Margarita.

También acompañaron a Indira Vizcaíno diputadas y diputados locales, en funciones y electos, de Morena, Nueva Alianza, Verde Ecologista y Encuentro Solidario, así como Sergio Jiménez Bojado, presidente de Morena; Francisco Javier Pinto, presidente de PANAL; Marcos Santana, presidente del PES, y en representación de Gabriela Benavides, dirigente estatal del PVEM, el regidor porteño, Virgilio Mendoza.