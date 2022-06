No instalan 103 casillas por Agatha y pleitos sociales

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) reportó que, de las cinco mil 740 casillas previstas para la jornada de ayer, 103 no fueron instaladas debido a los daños que ocasionó el huracán Agatha, por conflictos sociales y porque grupos de pobladores se opusieron a la elección en parte de la costa y en el Istmo de Tehuantepec.

Durante la sesión del Consejo General del instituto, realizada ayer, su presidenta, Elizabeth Sánchez González, afirmó que, a pesar de los inconvenientes, se logró instalar el 99.54 por ciento de las casillas; es decir, cinco mil 633.

Sin embargo, al sumar las instaladas con las que no se colocaron, la cifra total da cinco mil 736, cuatro menos que la cifra total aportada por la presidenta del órgano electoral oaxaqueño.

La consejera presidenta detalló que, del total de casillas no instaladas, de 11 no se tuvo reporte, mientras que 22 correspondían a los municipios de Magdalena Jaltepec, Ixtlán de Juárez, San Miguel del Puerto, San Juan Guichicovi y Santa María Tonameca, en donde pobladores de esos lugares secuestraron o quemaron boletas. Del resto, sólo afirmó que no fueron instaladas “por distintos conflictos sociales”.

Por la mañana, el delegado del Instituto Nacional Electoral (INE) en la entidad, Édgar Humberto Arias Alba, había informado, de manera preliminar, que no se instalaron 48 casillas por los daños provocados por el huracán Agatha y que 33 más se encontraban en la misma situación, pero por conflictos sociales en algunas comunidades.

En conferencia de prensa, Arias Alba precisó que, en la zona de desastre, aproximadamente 36 mil 450 personas estaban en riesgo de no poder ejercer su derecho al voto por la no instalación de casillas.

Desde muy temprano, habitantes de comunidades ubicadas en los municipios de Copalita, San Miguel del Puerto, Mazunte, San Pedro Pochutla y Santa María Tonameca, en la costa, quemaron urnas y paquetería electoral como forma de rechazo a la elección y en protesta por la falta de apoyo de las autoridades tras el paso del huracán Agatha por la región.