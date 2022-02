Instalan Mesa de Trabajo en materia de Comunicación y Seguridad para Turistas de Quintana Roo

El Gobierno de Quintana Roo, a través de la Coordinación General de Comunicación (CGC), instaló la Mesa de Trabajo en materia de Comunicación y Seguridad para Turistas, a fin de reforzar los canales institucionales que den cuenta de las acciones oficiales en beneficio del sector, y de la imagen de los destinos del Caribe Mexicano.

La Mesa de Trabajo tiene como finalidad la implementación de estrategias de comunicación innovadoras y permitirá informar de manera coyuntural al sector empresarial, consulados, medios internacionales, así como a la población en general, las acciones oficiales en beneficio de la principal actividad económica en la entidad.

Durante la reunión de instalación de la Mesa de Trabajo en materia de Comunicación y Seguridad para Turistas de Quintana Roo, Fernando A. Mora Guillén, titular de la CGC, informó que, como resultado del trabajo en los últimos meses, los medios internacionales han contribuido a posicionar al Caribe Mexicano como un destino que genera estrategias continuas para la seguridad y el cuidado de los turistas y visitantes.

Ahí mismo, Mora Guillén presentó la nueva campaña de sensibilización para turistas y visitantes, la cual promueve una estancia familiar y de sana convivencia en los destinos del Caribe Mexicano y previene sobre las posibles sanciones por consumir o traficar con drogas en el estado.

En la reunión estuvo presente el secretario de Turismo en el estado, Bernardo Cueto Riestra; el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo y Luis de Potestad Clemens, director de la zona norte y enlace con medios internacionales.

Participó de manera virtual Rubén Olmos, enlace en Washington del Gobierno de Quintana Roo y Pablo Casas, director de vinculación de la CGC.

Forman parte de la Mesa de Trabajo en materia de Comunicación y Seguridad para Turistas las directoras de comunicación de la FGE, Mónica de Ávila Lozano; de la SEDETUR, CPTQ, SSP e IDEFIN: Liliana Araúz Durán, Keren Ríos, Adriana Muñoz Mediana y Bárbara Janet Mar Vázquez, respectivamente.

Desde noviembre de 2021, en Quintana Roo se estableció un micro sitio oficial que comunica en inglés a medios internacionales, organizaciones del sector turístico, operadores del sector y población en general, los sucesos ocurridos en la entidad, además de reforzar el diálogo y apertura institucional con consulados y medios internacionales, mediante visitas al destino.

En las últimas semanas enviados especiales de The Washington Post, The Wall Street Journal, CNN, Diario El País de España y El rotativo The New York Times han visitado los destinos de Quintana Roo para recorrer el C5 Complejo de Seguridad Quintana Roo, participar en operativos conjuntos de las instituciones estatales con el Ejército, la Marina y el Batallón Turístico de la Guardia Nacional; así como tener contacto con empresarios y turistas en los destinos del Caribe Mexicano.

