Con una inversión de más de 4 mil 600 mdp, revive el Río Santiago en Jalisco.

Tras casi 6 años de trabajo, el gobierno de Jalisco revivió el Río Santiago con una inversión de más de 4 mil 600 mdp que ha incluido acciones de gestión integral del agua, construcción de nuevas plantas de tratamiento, puesta en marcha de políticas sociales y acciones de salud implementadas de forma transversal que han permitido mejorar las condiciones, tanto de la cuenca como de sus habitantes.

Estas acciones han permitido bajar los niveles de sulfuro en 15 puntos de medición del Río Santiago y hacer las obras que han incrementado significativamente el tratamiento de las aguas de la cuenca.

“Revivimos el Río Santiago partiendo del análisis, estudio y diagnóstico de cómo estaba este cuerpo de agua. Con una visión a futuro tomamos la decisión de hacer una inversión histórica de más de 3 mil 300 mdp, con la que construimos y modernizamos 19 plantas de tratamiento- aunque haya quienes dicen que no existen-, 59 kilómetros nuevos de colectores y ampliamos la planta de tratamiento de El Ahogado. Estas acciones devolvieron la estabilidad a 250 kilómetros del Río Santiago desde Arandas hasta Tequila”, afirmó Jorge Gastón González, Secretario de Gestión Integral del Agua.

El Secretario agregó que pesar de que el Gobierno federal no ha hecho nada para cumplir con su responsabilidad, a pesar de la omisión de algunos municipios de la cuenca y del uso político por parte de algunas diputadas y diputados, en este gobierno se les puso fin a décadas de abandono “y nos pusimos a sanear, como nadie y como nunca, al río Santiago”.

“En el gobierno de Jalisco hemos asumido los compromisos y acciones que nos tocan. Estamos tratando las aguas residuales domésticas que vienen desde Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque, El Salto, Guadalajara y Tlajomulco y al final de esta administración estamos saneando la mayoría de litros que genera la ciudad y que antes contaminaban el Río Santiago. Además, le hemos entrado con la limpieza y desazolve de maleza acuática en tramos críticos del Río Santiago y Arroyo El Ahogado, e instalamos siete recirculadores de oxígeno en la Cascada Juanacatlán, con el fin de preservar la flora y fauna de la zona y mejorar la capacidad de depuración de contaminantes del río y sus afluentes principales”.

En medio de tanto ruido, intereses políticos y mentiras, esta es la verdad sobre el saneamiento del #RíoSantiago. Mira cómo lo revivimos y comparte este video: pic.twitter.com/KBnPuQRj4K — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) June 25, 2024

Agregó que para mejorar la medición la Comisión Estatal del Agua amplió a 15 puntos de muestreo del Río Santiago. “Fortalecimos las capacidades del Laboratorio de Calidad de Agua con más personal y mejor equipamiento para el análisis de contaminantes emergentes, así devolvimos la vida a la flora y fauna al depurar los contaminantes que por décadas mataron al río”.

Fabiola Loya, Secretaria del Sistema de Asistencia Social afirmó que, ante la omisión del Gobierno federal en atender y rendir cuentas sobre la Medida Cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en materia del saneamiento del Río Santiago, Jalisco fue el único nivel de gobierno que sí cumplió, algo que fue reconocido por la propia CEDHJ.

Recordó que la estrategia se presentó hace un par de años en Washington en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con acompañamiento de la OEA (Organización de los Estados Americanos).

“Fuimos el primer estado no solo de México sino del continente americano, que gestionó una audiencia privada en Washington con la propia Comisión Interamericana en octubre de 2022, donde presentamos las acciones que hicimos antes y después de recibir las medidas, lo que se tradujo en la implementación de la Política Pública Integral con enfoque de derechos humanos en las poblaciones aledañas al Río Santiago. Nosotros entendemos bien que la vida de las personas, sus proyectos y calidad de vida no puede esperar a que unos cuantos políticos se pongan de acuerdo para asumir y hacer lo que les toca. Esto estaba poniendo en riesgo a la población y no podíamos perder el tiempo. Con una inversión mayor a mil mdp, nos dimos a la tarea de transversalizar este enfoque para la protección del acceso a los derechos humanos como vivienda, salud, alimentación y educación, desde la prevención”.

Por último, Marco Ocegueda, coordinador General Interino de Desarrollo Social afirmó que en este sexenio se renovaron 39 planteles educativos en municipios colindantes con el Río Santiago con una inversión de más de 336 millones de pesos, y se priorizó la seguridad alimentaria para casi 4 mil personas, con más de 10 millones de pesos de inversión.

Informó que se puso en marcha un modelo de atención para prevenir el daño renal. “Desde el 2019 implementamos la estrategia de Tamizaje con casi 40 mil pruebas para detectar oportunamente la enfermedad renal crónica, en población escolar y en personas con factores de riesgo como hipertensión y diabetes; aumentamos la presencia de especialistas, como nefrólogos y cuadrillas del programa médico de barrio con más de 171 mil acciones realizadas”, informó.

Adelantó que están por arrancar dos nuevos hospitales comunitarios de Ocotlán y El Salto, así como la Unidad de Hemodiálisis de El Salto. “Estas instalaciones brindarán atención especializada para la población con diagnóstico de enfermedad renal crónica en etapas avanzadas, beneficiando a más de 350 mil habitantes de los municipios de El Salto, Juanacatlán, Poncitlán y Zapotlanejo. Además, todos los centros de salud del Área de Intervención Prioritaria (AIP) se encuentran acreditados, garantizando con ello el acceso a una atención médica de calidad para la población sin seguridad social que reside en la zona. Estas acciones integrales y transversales son solo algunos ejemplos que nos permiten asegurar con toda certeza que revivimos el Río Santiago”, concluyó.

JVR