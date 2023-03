Investigan asesinato de joven en Caborca

Ayer se viralizó un video en el que un hombre suplica que no lo entreguen a la policía de Caborca, porque, dice, “me van a matar”. El joven de 20 años sí fue puesto en manos de los uniformados y al día siguiente apareció muerto.

La Fiscalía de Justicia de Sonora informó que investiga el homicidio de este hombre, quien fue localizado sin vida la noche del pasado 20 de marzo.

Un día antes, mientras se registraban enfrentamientos armados en Caborca, Felipe “N” salió de entre la oscuridad, cuando Federico Hans, periodista local, hacía una transmisión en vivo para las redes sociales.

El joven subió al auto del reportero y le pidió ayuda, ante lo cual el comunicador respondió que no se quería meter en problemas. Pero el joven le dijo: “Señor, no me haga esto, señor, me van a matar”, antes de ser entregado a unos policías.

La mañana del lunes 20 de marzo, la Fiscalía de Sonora recibió un Informe Policial Homologado (IPH) sobre el hallazgo del cadáver del joven, sin persona presentada como víctima, ni como detenida.

Se le remitió únicamente un documento donde se expone que el joven había solicitado el apoyo de un comunicador.